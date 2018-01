Konzern im Wandel Siemens und der ewige Umbruch

Siemens hat 2017 6,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht und trotzdem angekündigt, Tausende Stellen zu streichen. Hinter den Plänen steckt ein System - das des permanenten Umbaus.

Von Sebastian Hanisch, BR

Ernst Riehle sieht Siemens auf einem schlechten Weg.

Ernst Riehle wirkt ein wenig verloren, wenn er seinen Hals nach oben reckt und auf die auffällige rote Fassade des großen Bürogebäudes im Münchner Norden blickt. Früher hat der Ex-Siemensianer hier gearbeitet. "Dort, wo die Jalousien heruntergefahren sind, war mein Büro", erzählt der 74-Jährige. Er war zuständig für den Kundendienst für große Rechneranlagen. Vor rund 50 Jahren ging er zu Siemens: "Siemens war wie eine Familie für mich und meine Kollegen."

Doch in den 1990er-Jahren wurde sein Bereich, nachdem er zunächst mit dem Unternehmen Nixdorf fusioniert worden war, aufgelöst. Längst ist ein anderes Unternehmen in den Gebäudekomplex eingezogen. "Das Management sah da einfach keine Zukunft mehr", so Riehle. Mit 54 Jahren und einer Abfindung schickte Siemens ihn in den Vorruhestand.

Ex-Siemensianer besprechen bei einem Stammtisch die Entwicklung ihres ehemaligen Arbeitgebers.

Einmal im Monat trifft er sich mit ehemaligen Kollegen zum Stammtisch in einem Münchner Lokal. Sie alle haben Siemens als Frührentner verlassen, als ihre Jobs abgebaut wurden. "Unternehmensbereiche, die nicht profitabel sind, fliegen raus aus dem Konzern, andere werden reingekauft", erklärt einer von ihnen. "Das ist eine schlechte Entwicklung", stellt er noch klar.

Gesundheitssparte vor dem Börsengang

Umbau bei Siemens gab es also schon immer, doch er scheint im Moment immer schneller abzulaufen. Ein paar Beispiele: Die Bahnsparte von Siemens soll mit dem französischen Konzern Alstom zusammengelegt werden. Die Gesundheitssparte Healthineers soll an die Börse. Es könnte der größte Börsengang werden seit dem der Telekom im Jahr 1996. Die Kraftwerksparte soll verkleinert werden. Die Turbinenproduktionen in Görlitz und Leipzig werden möglicherweise geschlossen. Und die Windkraftsparte wurde vor Monaten mit dem spanischen Konzern Gamesa fusioniert.

Siemens-Betriebsrat Ahme erfuhr aus der Zeitung von dem Stellenabbau.

Doch nur rund ein halbes Jahr nach der Fusion mit Gamesa wurde bekannt, dass rund 6000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. "Wir haben aus der Zeitung davon erfahren", schimpft Thomas Ahme, Betriebsrat in Hamburg. Siemens Gamesa ist an der Börse in Spanien gelistet und damit gilt spanisches Recht. "Die Mitbestimmung hat sich geändert", erklärt Ahme. Als Arbeitnehmerverteter würden sie die Informationen nicht so direkt erhalten, wie sie sich das wünschen. Immerhin: Das Zusammengehen der Siemens-Windkraftsparte und Gamesa sei richtig gewesen, fügt Ahme hinzu.

Siemens-Personalchefin: Umbruch wird nicht aufhören

Siemens-Chef Kaeser plädiert für einen weiteren Umbau des Konzerns.

Tatsächlich sei das permanente Umbauen des Konzerns notwendig, so die Devise des Siemens-Vorstands um den Vorsitzenden Joe Kaeser. Siemens müsse gegensteuern, wenn es in einzelnen Bereichen nicht mehr so läuft. Personalchefin Janina Kugel erklärte dazu: "Ein Unternehmen wie Siemens, wie viele andere Unternehmen auch, ist in einem ständigen Umbruch. So verändert sich ja auch die Wirtschaft. Und es verändern sich die unterschiedlichen Geschäfte. Märkte verändern sich. Also die Frage, ob das irgendwann mal aufhört, die kann ich nur verneinen."

Siemens als Mischkonzern wird sich also auch in Zukunft ständig neu erfinden. Wahrscheinlich ist das "alte" beschauliche Siemens der Telefone und Waschmaschinen ohnehin mehr ein Mythos als echte Vergangenheit. Joe Kaesers Pläne stoßen bei Aktionären jedenfalls weitgehend auf Zustimmung. Anlegervertreterin Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, sagt: "So schlimm der Abbau für jeden einzelnen Arbeitnehmer ist, als Vorstandsvorsitzender muss Joe Kaeser das große Ganze im Blick haben."