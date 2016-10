Samsung hat beim Galaxy Note 7 die Notbremse gezogen: Der südkoreanische Konzern stoppte den Verkauf des Smartphones und startete eine globale Rückrufaktion. Alle Kunden wurden aufgerufen, ihre Galaxy Note 7 abzuschalten.

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung hat mit sofortiger Wirkung den weltweiten Verkauf des mit Problemen behafteten Galaxy Note 7 gestoppt und eine globale Rückrufaktion des Geräts gestartet. Zugleich rief das Unternehmen alle Kunden auf, ihre Geräte abzuschalten.

Bei der Rückgabe ihrer Smartphones sollten Kunden entweder ihr Geld zurückbekommen oder ein Ersatzgerät eines anderen Typs erhalten. Zuvor hatte Samsung seine "Produktionsplanung geändert", ohne dies näher zu erläutern.

Auch Umtauschgeräte verursachen Probleme

Anlass für die drastischen Maßnahmen sind Berichte über brennende Smartphones. Kurz nach der Markteinführung des Note 7 im August fingen einige der Handys beim Aufladen der Akkus Feuer oder explodierten.

Samsung hatte deshalb Anfang September eine weltweite Umtauschaktion für rund 2,5 Millionen Geräte des Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr bei den Akkus bekanntgegeben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen Fälle bekannt, in denen nach Angaben der Betroffenen auch die Austauschgeräte in Brand gerieten.