Ein halbes Jahr nach dem Debakel mit Akku-Bränden geht Samsung auf dem Smartphone-Markt in die Offensive. Das Unternehmen präsentierte in New York sein neues Spitzenmodell, das Galaxy S8.

Ein größeres Display, kein Menü-Knopf und ein digitaler Sprachassistent: Diese Neuerungen zählen zu den Highlights des neuen Smartphone Galaxy S8, mit dem Samsung die Krise überwinden will. Der sprachgesteuerte Helfer Bixby werde "die Bedürfnisse des Nutzers" voraussehen, verspricht der südkoreanische Konzern. Zu den neuen Merkmalen gehören auch die Entriegelung des Geräts per Fingerabdruck- oder Iris-Scan oder per Gesichtserkennung.

Die Modelle Galaxy S8 sowie die luxuriösere Version S8+ markierten "eine neue Ära des Smartphone-Designs", sagte der Leiter der Samsung-Handysparte, DJ Koh, bei der Präsentation in New York. Die Südkoreaner hoffen, sich damit gegen die jüngsten iPhone-Modelle des Hauptrivalen Apple durchsetzen zu können. Die neuen Galaxy-Modelle sollen ab dem 21. April verkauft werden.

Samsung will mit seinem neuen Top-Smartphone Galaxy S8 das Debakel um die überhitzenden Akkus des Vorgängers Note 7 hinter sich lassen. Der koreanische Technologiekonzern stellte in New York sein Flaggschiff der Öffentlichkeit vor.

Das Ziel heißt: Apple überholen

Samsung hofft, mit dem neuen Gerät wieder zum Marktführer aufzusteigen und damit am US-Rivalen Apple vorbeizuziehen. Die Rücknahme der Note-7-Geräte und die Einstellung ihrer Produktion im Herbst 2016 brockten Samsung eines Vertrauensverlust bei Kunden ein und kosteten das Unternehmen etwa 5,3 Milliarden Dollar des Betriebsgewinns. Nun soll das Note 7 mit neuen Batterien ausgestattet werden, die strengere Sicherheitstests bestanden hätten.

Das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus besitzen trotz nahezu gleichbleibender Gehäusegröße im Vergleich zum Vorgängermodell ein größeres Display. Zudem führt Samsung den von einer künstlichen Intelligenz angetriebenen digitalen Sprachassistenten mit dem Namen Bixby ein. Das System ist Konkurrenz für Apples Software Siri. Einige Analysten warnten jedoch vor zu viel Euphorie bei den Verkaufszahlen. Verbraucher könnten angesichts der Probleme mit dem Note 7 skeptisch sein und sich mit der Anschaffung eines neuen Samsung-Geräts deshalb zunächst zurückhalten.

