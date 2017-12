Ryanair-Passagiere können aufatmen: Nach den Piloten in Italien haben auch die Piloten in Irland und Portugal ihre Streikpläne auf Eis gelegt. Auch in Deutschland wird es vorerst keinen Ausstand geben, sondern Gespräche zwischen Gewerkschaft und Konzern.

Nach der Kehrtwende von Ryanair in Sachen Tarifverhandlungen haben weitere Piloten der Billigfluglinie reagiert und geplante Streiks abgesagt: In Portugal und Irland zogen die Ryanair-Piloten ihre Drohung zurück, am Mittwoch für 24 Stunden ihre Arbeit niederzulegen. Auch in Deutschland werde es vorerst keine Streiks geben, sagte der Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Markus Wahl.

Ryanair hatte mit Blick auf Streiks zur Weihnachtszeit in mehreren europäischen Ländern am Freitag eingelenkt und zugesagt, erstmals in der 32-jährigen Unternehmensgeschichte mit Pilotengewerkschaften zu verhandeln. Laut irischer Gewerkschaft Impact ist ein erstes Treffen mit dem Ryanair-Managament für Dienstag geplant.

Nach den Zugeständnissen von Ryanair hatten am Freitag schon die Piloten in Italien ihre Streikpläne wieder zurückgenommen.

Gespräche mit Cockpit am Mittwoch

In Deutschland sind für Mittwoch Gespräche zwischen Ryanair und den Piloten geplant.

Mit der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit plant Ryanair am Mittwoch Gespräche. Gewerkschaftschef Ijla Schlz warnte die Fluggesellschaft vor lediglich symbolischen Schritten. Sollte sich alles "als reine Hinhaltetaktik herausstellen, werden wir auf diese auf das Schärfste reagieren", so Schulz.

Die irische Ryanair steht immer wieder in der Kritik: Unter anderem soll es dort laut Cockpit keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und zudem umstrittene Dienstplanregeln sowie viele in Scheinselbstständigkeit arbeitende Kollegen geben. Den Anteil selbstständiger Piloten gab Manager Peter Bellew in einem Zeitungsinterview zuletzt mit 24 Prozent an.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 18. Dezember 2017 um 12:00 Uhr.