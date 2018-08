Ryanair-Streik Wütende Piloten - aber kein Chaos

400 Flugausfälle, 55.000 betroffene Passagiere in Europa. Dennoch führt der Streik bei der Billigfluglinie Ryanair nicht zu Chaos. Die meisten Menschen wurden frühzeitig informiert. Verpufft der Streik?

Von Holger Beckmann, ARD-Studio Brüssel

Seit dem Morgen läuft der Streik der Ryanair-Piloten. Ihre Wut ist den Kapitänen und Offizieren anzumerken, wenn sie sich vor Kameras oder Mikrofonen äußern. Offensichtlich hat sich da einiges aufgestaut. Immer wieder ist die Rede von unzumutbaren Arbeitsbedingungen, von schlechter Bezahlung und auch von Schikane durch die Airline: "Wenn ein Mitarbeiter wegen eines geplatzten Trommelfells ausgefallen ist, was bei uns eine Berufskrankheit ist, dann ruft Dublin an und verlangt eine Erklärung", berichtet ein Pilot und sagt: "Wenn man krank geschrieben ist, muss man überhaupt nichts erklären."

Kaum Schlangen - Passagiere gut informiert

Der Ärger der Passagiere hält sich dagegen bislang weitgehend in Grenzen - die meisten Menschen haben von dem Streik schon in den vergangenen Tagen erfahren. Deshalb gibt es kaum jemanden, der vor den Ryanair-Schaltern steht, um festzustellen, dass der gebuchte Flug ausfällt.

Das ist aus Sicht europäischer Piloten-Gewerkschaften das einzig Positive, was man an diesem Streiktag über die Airline sagen könne: Dass sie zumindest ihre Passagiere früh genug in Kenntnis gesetzt habe. In Dublin, dem Sitz der Unternehmenszentrale, sieht man heute Vormittag, wie einige Dutzend Ryanair-Piloten schweigend vor dem Flughafen auf- und abgehen. Es ist ein stiller, aber deutlicher Protest.

Schwerpunkt Deutschland

Obwohl der heutige Streik seinen Schwerpunkt in Deutschland hat, gibt es Arbeitsniederlegungen der Flugzeugbesatzungen an diversen europäischen Flughäfen. Vor allem betroffen sind neben Spanien und Irland auch Schweden, Belgien und die Niederlanden. Die Auswirkungen dort sind aber deutlich geringer - auch weil die Airline teilweise versucht hat, dem Arbeitskampf etwas entgegen zu setzen.

Am deutlichsten zeigt sich das in den Niederlanden: Dort finden nahezu alle Ryanair-Flüge von der wichtigsten Basis in Eindhoven planmäßig statt. Ein niederländisches Gericht hatte gestern zwar eine Klage der Unternehmensführung gegen den Pilotenstreik abgewiesen, es der Airline aber nicht untersagt, ersatzweise ausländische Piloten auf den Flugzeugen einzusetzen.

EU-Kommission fühlt sich nicht zuständig

Weil Ryanair einen Teil seiner europaweiten Flotte ohnehin nicht mit fest angestellten Flugzeugführern betreibt, konnte das Unternehmen hier offensichtlich kurzfristig Ersatz finden und umdisponieren. Möglicherweise, so die Einschätzung einer niederländische Piloten-Organisation, belege das die Strategie von Ryanair-Chef Michael O'Leary, künftig ohnehin mehr Personal aus anderen Staaten auch außerhalb von Europa zu beschäftigen, im Zweifel auch als Piloten. Eine Strategie der Führung, um die Kosten des Unternehmens niedrig zu halten.

Die EU-Kommission wies heute noch einmal darauf hin, dass sie den Ryanair-Arbeitskampf für eine Sache zwischen Unternehmensleitung und Beschäftigten hält, für den sie keine Zuständigkeit habe. In jedem Fall hält Ryanair daran fest, auch künftig die billigste der Billigairlines in Europa zu bleiben.

Streiks bei Ryanair

Holger Beckmann, ARD Brüssel

