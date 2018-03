Vor zwei Monaten erst hatte Niki Lauda seine frühere Airline Niki zurückgekauft, nun will er die Mehrheit schon wieder abgeben. Der Billigflieger Ryanair steigt bei Laudamotion ein.

Europas größter Billigflieger Ryanair will die Mehrheit bei Niki Laudas neuer Fluglinie Laudamotion übernehmen und damit Lufthansa Paroli bieten. Die irische Fluggesellschaft kauft in einem ersten Schritt knapp ein Viertel der Anteile. Dieser Anteil solle so schnell wie möglich auf 75 Prozent ausgebaut werden, teilte Ryanair mit.

Der frühere Rennfahrer Lauda werde den Vorstand der Fluggesellschaft leiten. Die Kosten für den Anteil von 75 Prozent lägen bei weniger als 50 Millionen Euro, Ryanair werde zusätzliche 50 Millionen Euro für die Gründungsphase im ersten Jahr und die Betriebskosten bereitstellen.

EU-Kommission muss noch zustimmen

Bis zum dritten Jahr der Geschäftstätigkeit solle die österreichische Fluggesellschaft Gewinne einfliegen. Voraussetzung sei, dass die Flotte auf mindestens 30 Airbus-Flugzeuge ausgebaut werden könne. Aktuell hat sich Laudamotion 14 Flugzeuge gesichert - bis zum Sommer soll die Zahl der Flugzeuge auf 21 Flugzeuge erhöht werden. Der Mehrheitsübernahme muss aber noch die EU-Kommission zustimmen.

Laudamotion ging aus der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki hervor.

Der einstige Formel-1-Pilot sagte laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA, seine Entscheidung zum Verkauf von Laudamotion sei "in der zunehmenden Komplexität im Geschäft von Low-Cost-Betreibern zu suchen".

Lauda hatte kürzlich die frühere Air-Berlin-Tochter Niki, die von ihm einst gegründet worden war, aus der Insolvenz zurückgekauft und die Gesellschaft Laudamotion genannt. Zuvor war eine Übernahme durch die Lufthansa am Widerstand der EU gescheitert.

