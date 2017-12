Die Streikdrohung der Ryanair-Piloten sorgt für Bewegung. Airline-Chef O'Leary teilte überraschend mit, dass er zu Gesprächen mit Gewerkschaften bereit sei. Bisher hatte er dies strikt abgelehnt. Das Angebot gelte jedoch nur eingeschränkt.

Mit dem Gesprächsangebot will O'Leary verhindern, dass in der Vorweihnachtszeit Flugzeuge am Boden bleiben.

Kehrtwende bei Ryanair: Nach der Ankündigung von Pilotenstreiks in der Vorweihnachtszeit hat sich die irische Billigfluglinie erstmals zur Anerkennung von Gewerkschaften bereit erklärt. Sie wolle mit Pilotengewerkschaften in mehreren Ländern sprechen und sie als Arbeitnehmervertretung anerkennen, teilte Ryanair-Chef Michael O'Leary überraschend mit. Damit wolle er Befürchtungen der Kunden entgegentreten, sagte der Airline-Boss. Bisher hatte er jegliche Gespräche oder Anerkennung von Gewerkschaften vehement abgelehnt. O'Leary sagte nun, wenn Streiks vermieden werden könnten, indem "wir mit unseren Piloten über einen anerkannten Gewerkschaftsprozess reden, dann sind wir darauf vorbereitet, es zu machen".

Ryanair habe dazu die Pilotengewerkschaften in Irland, Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Portugal zu Gesprächen eingeladen. Allerdings will die Gesellschaft nur mit Gewerkschaftern verhandeln, die selbst für Ryanair fliegen.

Streikdrohung sorgt für Bewegung

Ryanair-Piloten in Irland und Deutschland hatten für einen Arbeitskampf gestimmt, um bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen zu erreichen. Italienische und portugiesische Pilotengewerkschaften wollen sich dem in den kommenden Tagen anschließen.

Ryanair-Piloten in Italien hatten für Freitag Streiks angekündigt, in Irland und in Portugal für den 20. Dezember. Auch in Deutschland hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, jedoch kein Datum genannt. Lediglich für die Zeit vom 23. bis 26. Dezember schloss die Gewerkschaft Arbeitsniederlegungen aus.

Die Piloten wollen Tarifverhandlungen erzwingen. Cockpit wirft der Billigairline "systematisches Sozialdumping" vor. Fast alle anderen Fluggesellschaften böten bessere Arbeitsbedingungen als Ryanair.