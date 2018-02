EuGH-Urteil Bereitschaftszeit ist Arbeitszeit

Wie ist Bereitschaftsdienst in Deutschland geregelt?

In Deutschland unterscheidet die Rechtsprechung zwischen drei Arten von Bereitschaften: Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft. Bei der Abgrenzung kommt es darauf an, wie viel der Arbeitnehmer tun und wie sehr er verfügbar sein muss.



Arbeitsbereitschaft: Die Richter definieren das als "Zeit wacher Aufmerksamkeit im Zustand der Entspannung". Der Arbeitnehmer muss sich an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten. Das kann sowohl im Betrieb als auch außerhalb sein. Wenn es etwas zu tun gibt, muss der Arbeitnehmer von sich aus tätig werden. Zum Beispiel: der Lkw-Fahrer, der während des Be- und Entladens auf die Weiterfahrt wartet.



Bereitschaftsdienst: Im Unterschied zur Arbeitsbereitschaft muss der Arbeitnehmer nur auf Anforderung tätig werden, allerdings außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Zum Beispiel: der Arzt, der die Nacht im Krankenhaus verbringt für den Fall, dass Notfälle eintreffen.



Rufbereitschaft: Der Arbeitnehmer kann seinen Aufenthaltsort frei wählen. Er muss aber jederzeit erreichbar sein, um auf Abruf des Arbeitgebers "alsbald" arbeiten zu können. Zum Beispiel: der Auslandskorrespondent einer Tageszeitung an einem an sich ereignislosen Wochenende, für den Fall, dass ein Flugzeug abstürzt.



Vergütet werden muss in Deutschland sowohl die Arbeitsbereitschaft als auch der Bereitschaftsdienst - und zwar mit dem Mindestlohn, wie das Bundesarbeitsgericht 2016 entschied. Allerdings: Bekommt der Arbeitnehmer für die Vollarbeitszeit mehr als den Mindestlohn, so kann sich die Vergütung für die Bereitschaft wieder reduzieren.

Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion