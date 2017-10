Rund eine Milliarde Fluggäste wurden EU-weit im Jahr 2016 befördert - so viele wie noch nie. An fast allen der 30 verkehrsreichsten Flughäfen nahm die Abfertigung zu. Nur ein Standort musste einen deutlichen Rückgang verzeichnen.

Das Jahr 2016 hat dem europäischen Flugverkehr einen neuen Rekord beschert: Mit rund einer Milliarde Passagiere wurden so viele Menschen wie noch nie befördert. Die genaue Zahl von 972,7 Millionen Fluggästen EU-weit liegt dabei um 54,4 Millionen über dem Wert von 2015 - ein Anstieg um 5,9 Prozent. Am stärksten war der Passagierzuwachs in Bulgarien (22,5 Prozent), Rumänien (20,5 Prozent) und auf Zypern (18,1 Prozent), wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte.

London-Heathrow bleibt größtes Reise-Drehkeuz in Europa

Die meisten Passagiere gab es insgesamt in Großbritannien (249 Millionen), gefolgt von Deutschland (201 Millionen) und Spanien (194 Millionen). Mit Ausnahme von Frankfurt am Main (-0,4 Prozent) und Brüssel (-6,4 Prozent) nahm die Abfertigung an allen der 30 verkehrsreichsten Flughäfen zu. Brüssel litt in dem Jahr unter den Folgen der Terroranschläge am Flughafen und in der U-Bahn.

London-Heathrow behauptete mit rund 75,7 Millionen Passagieren seine Position als größtes europäisches Reise-Drehkreuz vor dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle (65,8 Millionen) und Schiphol in Amsterdam (63,6 Millionen). Die größten deutschen Flughäfen waren Frankfurt (60,7 Millionen Passagiere) und München (42,2 Millionen).