Pharmacrime - Gefährliche Medikamente

Tod eines Stars

Die Nachricht vom Tod des Sängers Prince am 21. April 2016 kam völlig überraschend. Der Leichnam des Musikers wurde auf seinem Anwesen Paisley Park in Minnesota entdeckt.

Seit Jahren litt der Musiker unter starken Hüftschmerzen. Ein Arzt soll ihm gegen die Schmerzen eine Kombination aus Paracetamol und dem Opioid Hydrocodon verschrieben haben. In seinem Körper fand sich allerdings eine tödliche Überdosis Fentanyl. Dieses wirkt um ein Vielfaches stärker als Morphium und wird hauptsächlich in der Anästhesie und der chronischen Schmerztherapie eingesetzt.

Das Fentanyl war in Pillen enthalten, die auf seinem Anwesen sichergestellt wurden. Laut Aufdruck enthielt die Packung die ärztlich verordnete Wirkstoffkombination aus Paracetamol und Hydrocodon. Diese wird unter Handelsnamen wie "Watson 385" oder auch als "Percocet" verkauft und ist in den USA äußerst populär.

Prince ist nicht das einzige Opfer. Laut dem amerikanischen "Center for Disease Control" sterben jährlich etwa 5500 Menschen in den USA an Fentanyl. Der Journalist und Schriftsteller Neil Karlen war über 30 Jahre lang eng mit Prince befreundet.