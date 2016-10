Öl ist so teuer wie noch nie in diesem Jahr - auch weil Russlands Präsident Putin angeblich erwägt, die Förderung zu reduzieren. Nun stellt der Energieminister klar: Vielleicht wird die Fördermenge eingefroren. Aber in keinem Fall gedrosselt.

Russland will sich nun doch nicht an einer vom Ölkartell OPEC angeregten Förderkürzung beteiligen. Derzeit werde lediglich die Option erwogen, die Produktion auf dem derzeitigen Niveau einzufrieren, sagte Energieminister Alexander Nowak der Nachrichtenagentur Tass. Über eine Drosselung werde zurzeit nicht nachgedacht.

Zuvor hatte bereits der Chef des größten russischen Ölkonzerns Rosneft einer möglichen Förderkürzung eine Absage erteilt - und damit indirekt Präsident Wladimir Putin widersprochen.

Russland wird seine Ölförderung nun doch nicht drosseln, sagt Energieminister Nowak

Was Putin in Istanbul gesagt hatte

Der Preis für Rohöl in den USA war zuvor auf einen Jahreshöchststand von 51,35 US-Dollar geklettert. Auch an der Börse in London zogen die Preise an. Hintergrund war laut Experten eine Äußerung Putins auf dem Weltenergiekongress in Istanbul. Dort hatte er angekündigt, die Drosselungspläne der OPEC zu unterstützen. Das Kartell hatte sich bereits im September darauf verständigt, die Öl-Fördermenge zu reduzieren.

In der derzeitigen Lage sei ein Einfrieren oder eine Senkung der Produktion "der einzige Weg", die Stabilität des Energiemarktes zu wahren, sagte Putin. Russland sei darum bereit, sich "gemeinsamen Initiativen zur Drosselung der Produktion" anzuschließen.



Im September war Russlands Produktion um knapp vier Prozent auf 11,11 Million Barrel (159 Liter) pro Tag gestiegen und markiert damit den höchsten Stand seit dem Ende der Sowjetunion.

Preisverfall seit zwei Jahren

Die Ölförderer kämpfen seit mehr als zwei Jahren mit sehr niedrigen Preisen. Von mehr als hundert Dollar pro Barrel im Juni 2014 sank der Preis bis Anfang dieses Jahres auf unter 30 Dollar. Weil dies die vom Öl abhängigen Staaten zunehmend unter Druck setzt, hatte die OPEC Ende September überraschend beschlossen, ihre tägliche Fördermenge auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel zu drosseln. Die Senkung um rund 750.000 Barrel ist die stärkste seit der Finanzkrise 2008. Die genaue Reduktion der einzelnen Mitgliedsländer soll beim OPEC-Gipfel am 30. November festgelegt werden. Russland gehört der Organisation nicht an.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 29. September 2016 um 23:15 Uhr