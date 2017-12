Nach Niki-Insolvenz Firmengründer Lauda als Retter?

Die insolvente Fluggesellschaft trägt noch den Namen ihres Gründers - nun verhandelt der Ex-Rennfahrer Niki Lauda über eine mögliche Rettung der Air-Berlin-Tochter Niki. Dabei drängt die Zeit: In einer Woche laufen laut Betriebsrat sonst die Start- und Landerechte aus.

Zur Rettung der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki bleibt nur wenig Zeit. Es müsse binnen sieben Tagen eine Lösung gefunden werden, sagte Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits dem ORF. Andernfalls liefen die wichtigen Start- und Landerechte der Fluggesellschaft aus.

Lauda und Thomas Cook als mögliche Interessenten

Derzeit wird ein Retter für die österreichische Fluggesellschaft gesucht. Firmengründer Niki Lauda hatte bereits Interesse angemeldet. Lauda traf am Morgen einer Sprecherin zufolge zu Gesprächen mit Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Frankfurt ein. Lauda glaubt, dass eine Lösung gelingen kann. Seiner Aussage nach hänge nun alles von den Details eines möglichen Deals ab. Wichtigste Frage sei, wie viele Flugzeuge tatsächlich noch vorhanden seien, so der 68-Jährige. "Dann kann man den Preis bestimmen und wieder verhandeln." Lauda hatte Niki 2003 gegründet und war 2011 ausgestiegen.

Neben dem ehemaligen Rennfahrer denkt auch der Reiseveranstalter Thomas Cook über eine Übernahme nach. Eigentlich hatte die Lufthansa Niki übernehmen wollen. Das Unternehmen hatte sich dann aber gegen einen Kauf entschieden und führte kartellrechtliche Bedenken der Europäischen Kommission zur Begründung an.

Ersatzplätze für Passagiere

Die Air-Berlin-Tochter hatte in der Nacht zum Donnerstag den Flugbetrieb mit ihren 21 Maschinen eingestellt. Von der Pleite der Fluglinie sind rund 1000 Mitarbeiter betroffen. Rund 5000 Passagiere könnten in den kommenden zwei Wochen stranden. Für die meisten von ihnen gibt es nach Einschätzung des österreichischen Verkehrsministeriums aber genügend Plätze auf anderen Flügen.

Rückholaktion für Niki-Passagiere Für Reisende, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben, organisieren mehrere Fluggesellschaften für den Zeitraum bis 31. Dezember 2017 eine Rückholaktion nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz organisiert. Über die genauen Bedingungen informieren die beteiligten Airlines wie folgt:



Condor: über die Webseite www.condor.com und unter der Telefonnummer +49(0)180 6 767767.

Eurowings: über die Webseite www.eurowings.com und unter der Telefonnummer +49 (0)180 6 320 320

Germania: über die Webseite www.flygermania.com und unter der Telefonnummer +49(0)30 92033242

Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss: über die Webseite www.lufthansa.com und unter der Telefonnummer +49 (0) 69 86 799 799

TUIfly: über die Webseite www.tuifly.com und unter der Telefonnummer +49(0)180 6 000120