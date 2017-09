US-Kette Blue Bottle Coffee Nestlé brüht jetzt auch

Nestlé übernimmt die Mehrheit an Blue Bottle Coffee - einer hippen US-Edel-Kaffee-Kette mit rund 30 Cafés in den USA und Japan. Damit steigt der größte Kaffeeproduzent der Welt nach "Nespresso" und "Nescafé" auch ins Aufbrühen von Kaffee ein.

Von Dietrich Karl Mäurer, ARD-Studio Zürich

Der weltgrößte Lebensmittelhersteller Nestlé ist eine Hausnummer im Kaffeegeschäft. Der Konzern mit Sitz im Schweizer Vevey ist bekannt für Nespresso Kaffee-Kapseln und löslichen Nescafé. Mit der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Blue Bottle Coffee steigt das Unternehmen auch in das Aufbrühen von Kaffee ein. Das US-Unternehmen röstet und vertreibt nämlich nicht nur Kaffee, sondern betreibt auch knapp 30 Cafés in US-Großstädten und in Japan. Bis Ende des Jahres soll die Zahl der Cafés auf 55 steigen.

Bono investierte in Blue Bottle Coffee

Blue Bottle Coffee verkauft außerdem auch Fertiggetränke. Die Edel-Kaffee-Marke mit Sitz in Oakland in Kalifornien soll auch unter dem Dach von Nestlé weiterhin als selbstständiges Unternehmen tätig sein. Blue Bottle Coffee gilt als hippe Kultmarke für anspruchsvolle Kaffeetrinker.

Berühmte Startup-Gründer und Prominente investierten bisher in die Firma - etwa der WorldPress-Gründer Matt Mullenweg, der U2-Sänger Bono oder der Schauspieler und "30 Seconds to Mars"-Sänger Jared Leto.

Kaufpreis: Eine halbe Milliarde US-Dollar?

Was sich Nestlé den Einstieg bei Blue Bottle Coffee kosten lässt, wurde nicht mitgeteilt. Die Financial Times schätzt einen Kaufpreis von etwa einer halben Milliarde US-Dollar für die erworbenen 68 Prozent.

Mehrheitsbeteiligung - Nestlé steigt bei US-Firma Blue Bottle Coffee ein

Karl Dietrich Mäurer, ARD Zürichj

15.09.2017 12:24 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.