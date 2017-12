Der Streit um die 28-Stunden-Woche bestimmt die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Die Fronten sind verhärtet. Die Arbeitgeber erwarten daher nun Streiks - und schlugen ihrerseits flexible - und damit auch längere - Arbeitszeiten vor.

Die Arbeitgeber der deutschen Metallindustrie richten sich in der laufenden Tarifrunde auf Streiks ein. "Ich befürchte, dass die IG Metall ihre Streiks jetzt schon organisiert hat, völlig losgelöst von unserem Angebot", sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger der Nachrichtenagentur dpa. "Streiks sind immer ein volkswirtschaftlicher Schaden. Es ist vor allem unnötig, wenn noch gar nicht richtig verhandelt wurde", fügte er hinzu.

Die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie endet am 31.Dezember. Die IG Metall kündigte nach der zweiten Verhandlungsrunde Warnstreiks an, die in den großen Tarifbezirken Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen am 8. Januar beginnen sollen.

Streitpunkt 28-Stunden-Woche

Gesamtmetall-Präsident Dulger lehnt die IG-Metall-Forderung ab.

Die IG Metall fordert bundesweit sechs Prozent mehr Geld und das Recht auf eine vorübergehende Senkung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden. Dabei sollen bestimmte Gruppen - etwa Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder und Angehörige von Pflegebedürftigen - einen Teillohnausgleich erhalten.

Dieser Forderung halten die Arbeitgeber für nicht erfüllbar. Eine Arbeitszeitverkürzung aufgrund besonderer Lebensumstände sei "in der betrieblichen Praxis schon heute gang und gäbe". Klar sei aber auch: "Wenn einer nur vier Tage arbeitet, dann kriegt er auch nur vier Tage bezahlt."

Schon vorige Woche hatte Dulger erklärt: "Ein Angebot zum Lohnausgleich für eine verkürzte Arbeitszeit kann es nicht geben, weil er nicht nur ungerecht ist, sondern aus unserer Sicht auch rechtswidrig." Das würde bedeuten, "dass zwei Beschäftigte für die gleiche Arbeit unterschiedlichen Lohn bekommen", so Dulger. Wer Familienangehörige betreue oder sich um Kinder kümmere, bekäme dann nach neuer Regelung einen Lohnausgleich, nach alter aber nicht. "Das ist der Kernpunkt, an dem wir uns mit der IG Metall streiten."

Arbeitgeber wollen Flexibilisierung der Arbeitszeit

Die Arbeitgeber boten in der jüngsten Verhandlungsrunde ihrerseits ein Lohnplus von zwei Prozent und eine Einmalzahlung von 200 Euro an. Die Forderung der IG Metall zur Arbeitszeit konterte Dulger nun mit einem Gegenvorschlag: Derzeit dürften je nach Tarifgebiet 13 oder 18 Prozent der Belegschaft bis zu 40 Stunden arbeiten.

Der Arbeitgeber-Vorschlag laute nun: "Diese Begrenzung kommt weg, und wir können mit den Mitarbeitern frei vereinbaren, dass sie länger arbeiten dürfen, wenn es im Betrieb Bedarf gibt und die Beschäftigten länger arbeiten wollen. Dafür soll es natürlich auch entsprechend mehr Geld geben. Wir wollen flexible Arbeitszeitmodelle vereinbaren dürfen, wenn nach oben, dann geht auch nach unten."

In der Metall- und Elektroindustrie arbeiten derzeit 3,9 Millionen Stammbeschäftigte. Die Branche erreicht einen Jahresumsatz von 1,1 Billionen Euro.