Reisende müssen sich heute auf lange Wartezeiten einstellen: Vier deutsche Flughäfen werden bestreikt. Hunderte Flüge fallen aus. Auch im Nahverkehr und in Kitas legen Beschäftigte ihre Arbeit nieder.

Wegen eines ganztägigen Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen fallen heute Hunderte Flüge aus. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat zu Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen aufgerufen, um im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

Flugreisende müssen sich auf erhebliche Wartezeiten einstellen.

Massive Beeinträchtigungen für Reisende

Beschäftige aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr legten am Morgen am Flughafen Frankfurt die Arbeit nieder. Außerdem sei die Flugsicherheitskontrolle betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. "Das ist auch das, wodurch wir die extremsten Einschränkungen erwarten."

Am Flughafen München streiken etwa 500 Lufthansa-Mitarbeiter, sowie der Flugzeug- und Gepäckabfertigung und der Sicherheitsgesellschaft - mit erheblichen Beeinträchtigungen im Luftverkehr. Im Laufe des Morgens soll es eine Kundgebung auf dem Flughafen-Gelände geben.

Auch am Flughafen Halle/Leipzig machen sich Auswirkungen bemerkbar: 18 Flüge wurden gestrichen. Betroffen waren die Linien Lufthansa und Eurowings. Reisende, die einen solchen Flug gebucht hatten, sollen sich mit der zuständigen Airline in Verbindung setzen.

Allein die Lufthansa strich 800 Flüge - darunter 58 Langstreckenverbindungen. Insgesamt seien 90.000 Fluggäste betroffen. Reisende müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Die Lufthansa veröffentlichte auf ihrer Website einen Ersatzflugplan. Fluggäste werden gebeten, sich über den Status ihres Flugs zu informieren. Alle Passagiere, die einen Flug von oder über Frankfurt und München gebucht haben, können diesen laut Lufthansa innerhalb der nächsten sieben Tage kostenlos umbuchen. Auf innerdeutschen Strecken können Flugpassagiere Züge der Deutschen Bahn nutzen. Am Mittwoch solle der Flugbetrieb wieder planmäßig stattfinden.

Airline verärgert

Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens bezeichnete die Protestaktion der Gewerkschaft im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes als inakzeptabel. "Lufthansa ist gar nicht Partei in diesem Tarifkonflikt, dennoch sind vor allem unsere Kunden und wir von den Folgen der Auseinandersetzung betroffen", ergänzte sie.

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske verteidigte die Ausstände. "Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Streiks auch bei Bahnen und in Kitas

Auch andere Bereiche des öffentlichen Dienstes sind betroffen: etwa der Nahverkehr, Kitas oder die Müllabfuhr. Zudem soll es die ganze Woche über bundesweit weitere Arbeitsniederlegungen geben.

Die Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sollen am Sonntag und Montag fortgesetzt werden.

In beiden bisherigen Verhandlungsrunden gab es keine Annäherung. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern ein Gehaltsplus von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 09. April 2018 um 14:00 Uhr.