Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit haben ihren jahrelangen Tarifkonflikt beigelegt. Beide Seiten hätten eine Schlichterempfehlung angenommen, teilte die Fluggesellschaft mit.

In der Pressemitteilung der Lufthansa werden erste Details genannt: Demnach stimmt die Fluggesellschaft einer Vergütungserhöhung im Konzerntarifvertrag von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings in vier Stufen von insgesamt rund 8,7 Prozent zu. Zudem gibt es eine zusätzliche Einmalzahlung in Höhe eines Gesamtvolumens von rund 30 Millionen Euro, die voraussichtlich mit etwa 5000 bis 6000 Euro durchschnittlich pro Vollzeitbeschäftigtem ausgeschüttet werden. Die Vergütungsverträge haben laut Lufthansa eine Laufzeit bis Ende 2019.

Gleichzeitig vereinbarten beiden Seiten nach Angaben der Lufthansa, die Gespräche zu allen offenen Tarifthemen fortzusetzen, um Kostensenkungen im Rahmen einer Gesamtlösung zu erreichen. Ungelöst sind etwa die wesentlich schwierigeren Fragen zum Vorruhestand und den Betriebsrenten.

Der seit April 2014 anhaltende Tarifstreit hatte sich Ende November zugespitzt, als die Piloten in der 14. Runde an sechs Tagen streikten. Rund 4450 Flüge blieben am Boden, 525.000 Passagiere waren betroffen. Danach war ein Schlichter eingeschaltet worden.