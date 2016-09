45 Prozent von Brussels Airlines gehören der Lufthansa bereits. Jetzt hat sich die deutsche Fluglinie den Rest gesichert. Wegen der Anschläge in Brüssel hatte sich die Übernahme verzögert. Die 50 neuen Flugzeuge sollen wohl für Eurowings an den Start gehen.

Die Lufthansa übernimmt die belgische Brussels Airlines vollständig. Deutschlands größte Fluggesellschaft hält bereits 45 Prozent und zieht eine Option, auch die restlichen 55 Prozent der Anteile - bisher in der Hand belgischer Investoren - zu übernehmen. Der Deal soll Anfang 2017 abgeschlossen sein.

Verzögerung wegen Brüssel-Anschlägen

Die Übernahme-Entscheidung hatte sich wegen des Anschlags am Brüsseler Flughafen vom März verzögert. Die Lufthansa nahm sich länger Zeit, um die Folgen der Attacke auf die Geschäfte von Brussels Airlines besser bewerten zu können. Der Preis für die Anteile wurde beim Einstieg der Deutschen vor acht Jahren festgelegt und beträgt bis zu 140 Millionen Euro. Ein Lufthansa-Sprecher betonte jedoch, Details rund um den Preis für die Option müssten noch diskutiert werden. Auch sei noch nicht ganz klar, wie die belgische Fluggesellschaft in den Konzern eingegliedert werde.

Zukauf fürs Billigsegment

Erklärtes Ziel der Lufthansa ist es, die Billigtochter Eurowings zu stärken. Der Neueinsteiger soll rund 40 Prozent billiger fliegen als die Lufthansa und so im Wettbewerb mit den Billigflug-Marktführern Ryanair und Easyjet bestehen können. Brussels Airlines ist für die Deutschen wegen der Europa-Beamten und Lobbyisten interessant, die viel Geld für Flugtickets ausgeben. Zudem fliegt Brussels Airlines mit seinen rund 50 Flugzeugen zahlreiche Ziele in Afrika an, wo die Lufthansa relativ schwach vertreten ist.

