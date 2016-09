Im Tarifstreit mit ihren Piloten hat die Lufthansa ein neues Angebot vorgelegt. Es sieht eine stufenweise Gehaltssteigerung von 4,4 Prozent vor und bessere Beförderungsmöglichkeiten. Die Piloten kritisierten jedoch, der Vorschlag enthalte zu viele "Schlupflöcher und Fallstricke".

Die Lufthansa will mit einem neuen Angebot den langjährigen Tarifstreit mit der Pilotenvereinigung Cockpit beenden. Teil der Offerte sei die Einstellung von bis zu 1000 Nachwuchspiloten, teilte das Unternehmen mit. Zudem solle die Vergütung um 4,4 Prozent erhöht werden über eine Laufzeit von sechs Jahren. Außerdem würde jeder Pilot, der nach Konzerntarifvertrag angestellt ist, eine Einmalzahlung in Höhe von 1,8 Monatsgehältern erhalten, was bei Kapitänen in der Endstufe über 30.000 Euro wären. Dazu sollen Piloten die Möglichkeit haben, von Tochtergesellschaften wie Eurowings oder der Frachtfluglinie Cargo zur Lufthansa-Airline selbst zu wechseln.

1000 neue Stellen?

Das Unternehmen will sich nach eigenen Angaben verpflichten, bis zum Jahr 2021 rund 330 Passagierflugzeuge ausschließlich mit Piloten zu besetzen, die nach dem strittigen Konzerntarifvertrag bezahlt werden. Damit könnten nach Lufthansa-Darstellung bis zu 1000 Nachwuchsflugzeugführer eingestellt und 600 neue Stellen für Kapitänsanwärter geschaffen werden.

Als Gegenleistung sollen die Flugzeugführer künftig bis zum Alter von 60 Jahren arbeiten, bevor die Frührente losgeht. Darüber hinaus solle die Rentenfinanzierung wegen der niedrigen Zinsen derzeit umgestellt werden. Die Änderungen sind aus Sicht der Lufthansa wegen der hohen Kosten überfällig. "Wir wollen die dringend notwendigen Veränderungen der jahrzehntealten Tarifverträge gemeinsam mit der Gewerkschaft gestalten", sagte Personalchefin Bettina Volkens.

VC: "Schlupflöcher und Fallstricke"

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bewertete das Angebot nach einer ersten Durchsicht skeptisch. "Es sind Schlupflöcher und Fallstricke enthalten", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Man werde die Offerte nun genau prüfen. Außerdem kritisierte er, dass Lufthansa mit Tarifdetails an die Öffentlichkeit gehe. Nur am Verhandlungstisch könnten Lösungen erzielt werden.

Die Piloten hatten die jüngsten Tarifgespräche vor einer Woche abgebrochen. Die VC hält seit dieser Woche Pilotentreffen ab, um die Stimmung und Streikbereitschaft in der Belegschaft zu prüfen. "Der Unmut unter den Kollegen ist extrem groß", sagte der VC-Sprecher.

Streit über Frührente, Eurowings und Beförderungsstau

In dem seit vier Jahren schwelenden Tarifstreit geht es um den Fortbestand der Frühpensionen und der Konzerntarifverträge für die 5000 Piloten. Außerdem beklagen die Flugkapitäne einen Beförderungsstau: Wegen der seit Jahren schrumpfenden Flotte der Kerngesellschaft Lufthansa werden derzeit rund 900 fertig ausgebildete Nachwuchspiloten nicht eingestellt und Copiloten warten vergeblich auf ihre Beförderung zum Kapitän.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr forciert den Ausbau der neuen Billigflugtochter Eurowings - wo Arbeitskräfte nicht nach Konzerntarifvertrag angestellt werden. Aus Sicht der Piloten spielt er damit zwei Konzernteile gegeneinander aus, weshalb ihre Gewerkschaft seit Beginn des Konflikts bereits 13 Mal streikte.