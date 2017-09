Die Unternehmen, unter denen die insolvente Air Berlin aufgeteilt werden soll, stehen offenbar fest. Laut Verhandlungskreisen sind im Bieterkampf die Lufthansa, Easyjet und Condor übrig geblieben. Wer aber was von der bankrotten Airline abbekommt, entscheidet sich später.

Noch ist nichts offiziell, doch es steht offenbar bereits fest, unter welchen Konzernen die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin aufgeteilt wird. Aus Verhandlungskreisen dringen drei Namen: die Lufthansa, Easyjet und Condor.

Demnach soll fast die Hälfte der Flotte der bankrotten Airline an die Lufthansa gehen. Insgesamt verfügt Air Berlin mit rund 8000 Mitarbeitern über eine Flotte von 144 Flugzeugen, von denen aber 38 bereits samt Besatzungen an die Lufthansa-Tochter Eurowings vermietet sind. Den Betrieb dieser Maschinen will sich die Lufthansa vorrangig sichern, wie Konzernchef Carsten Spohr bestätigte. Hinzu stehen 20 bis 40 weitere Verbindungen auf Kurz- und Mittelstrecken, die die Lufthansa übernehmen will. Auch die Air-Berlin-Tochter Niki soll den Insiderberichten zufolge an die Lufthansa gehen.

Die weiteren Teile würden dann unter Easyjet und Condor aufgeteilt werden, wobei Easyjet ebenfalls auf die Kurz- und Mittelstrecken abzielen soll.

Verhandlungen dauern länger

Air Berlin selbst bestätigte bislang noch nichts. Der Gläubigerausschuss habe alle Bieterangebote intensiv erörtert, hieß es von der Fluggesellschaft. Die Auswahl der potenziellen Käufer hänge nun von der Zustimmung des Aufsichtsrats ab. Der soll am Montag beraten und dann die Käufer ganz offiziell nennen.

Doch auch, nachdem die Käufer feststehen, gehen die Verhandlungen noch weiter: Was genau an wen geht, soll bis zum 12. Oktober ausgehandelt werden. Und auch das getrennt verlaufende Bieterverfahren für die Air Berlin Technik wurde verlängert: Es soll am 6. Oktober enden.

