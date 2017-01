Mehr als 3,5 Millionen Menschen nutzen normalerweise an einem Werktag die Londoner U-Bahn. Heute werden es deutlich weniger sein. Der Grund: Wegen eines Streiks gibt es nur einen Notbetrieb, die meisten Stationen bleiben geschlossen.

Ein Streik legt seit gestern Abend die Londoner U-Bahn weitgehend lahm. Der Betreiber Transport of London teilte mit, die meisten U-Bahn-Stationen würden geschlossen und Fahrten werde es am Montag nur in sehr reduziertem Umfang geben.

Streit um Schließung von Ticket-Schaltern

Verhandlungen mit den Gewerkschaften waren am Wochenende ohne Einigung geblieben. Der Ausstand begann um 18 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ). Er soll 24 Stunden dauern. Die Gewerkschaften protestieren damit gegen Stellenabbau und die Schließung von Fahrkartenverkaufsstellen.

Die bisherigen Verhandlungen hätten keinen Durchbruch gebracht, so die Gewerkschaften. Die Geschäftsleitung teilte aber mit, sie habe mehreren hundert Neueinstellungen zugestimmt.

Älteste U-Bahn der Welt

Die London Underground ist die älteste U-Bahn der Welt. Mit etwa 400 Kilometern Streckennetz war sie lange Zeit auch diejenige mit dem längsten Streckennetz. Inzwischen gibt es in China aber größere U-Bahn-Netze. Für die Bewohner und Besucher Londons ist die "Tube" eines der wichtigsten Verkehrsmittel.