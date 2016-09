25 Jahre Linux Die unsichtbaren Pinguine

Das Betriebssystem Linux mit dem Pinguin als Maskottchen ist heute nahezu allgegenwärtig - auf dem Handy, dem PC, im Auto. Dabei nahm das System vor 25 Jahren seine Anfänge als Hobby-Versuch eines Studenten. Ein Blick auf eine technische Erfolgsstory.

Von Susann Burwitz, tagesschau.de

Kennen Sie Linux? Die Technikprofis und leidenschaftlichen Nerds unter Ihnen werden bei dieser Frage wahrscheinlich mit einem leicht spöttischen Lächeln abwinken - alter Hut, erzähl mir 'was Neues! Doch wenn Sie wie ich zu der Kategorie der Techniklaien zählen, die glücklich und zufrieden sind, solange der PC und das Handy anstandslos funktionieren, aber panische Schnappatmung bekommen, wenn eine Fehler-Meldung aufploppt - dann haben Sie Linux vielleicht schon mal irgendwo gehört, aber sehr viel weiter reicht das Wissen über diese fünf Buchstaben bei aller Liebe nicht.

Doch trotz dieser Unkenntnis kann ich Ihnen versichern - Linux ist für jeden ein alltäglicher Begleiter geworden: beim Blick aufs Handy, beim Einschalten des Flatscreen-Fernsehers oder beim Lauschen der kompetenten Stimme des Navigationsgerätes im Auto. Linux ist quasi überall - und bleibt trotzdem unbemerkt, denn hinter dem Namen verbirgt sich das Betriebssystem, das all diese Geräte zum Laufen bringt.

Koordinator und Vermittler

Das Betriebssystem übernimmt dabei als Schnittstelle zwischen Hard- und Software gewissermaßen die Rolle des Koordinators und Vermittlers. Der zentrale Baustein des Betriebssystems ist dabei der sogenannte Kernel.

Mit einem haben die Technikprofis auf jeden Fall Recht - Linux ist wirklich schon "ein alter Hut". 25 Jahre hat das System bereits auf dem Buckel - ein Viertel Jahrhundert, in dem sich Linux von einem anfänglichen Hobby-Experiment eines Computertüftlers zu einer weltweiten Erfolgsstory entwickelte.

Ob auf dem Smartphone... ...dem FlatscreenTV... ...und sogar auf der Internationalen Raumstation ISS kommt Linux zum Einsatz.

Alles begann als Hobby-Projekt

Angefangen hat alles 1991 mit dem finnischen Studenten Linus Benedict Torvalds. Der hatte sich 1988 an der Universität Helsinki eingeschrieben, um hier ein Informatik-Studium zu absolvieren. Die Rechner der Universität nutzten damals Unix als Betriebssystem, so wie die meisten Unis weltweit. Und genau darüber ärgerte sich der junge Informatik-Student, war Unix doch sehr kommerziell ausgerichtet und damit teuer.

Linus Torvalds - der Erfinder von Linux

Und so begann Torvalds zu tüfteln: zunächst an einem Kernel, um auch von zu Hause aus auf den Uniserver zugreifen zu können. Doch aus dem Wunsch heraus, auch Daten herunter- und eigene Daten hochladen zu können, entwickelte er weiter - bis aus dem Kernel ein komplettes Betriebssystem geworden war. Das bot Torvalds am 17. September 1991 kostenfrei auf dem FTP-Server der Universität an. Linux schnupperte erstmals das Licht einer noch sehr kleinen und bescheidenen Öffentlichkeit. Was einmal aus seinem Projekt werden sollte, ahnte damals selbst Torvalds nicht.

Den Namen Linux verdankt das System übrigens nicht seinem Schöpfer, sondern dem damals an der Universität Helsinki beschäftigten Administrator Ari Lemmke. Torvalds wollte sein System eigentlich "FreaX" nennen - eine Kombination aus den Worten Freak, Free und dem X für den Bezug zum Urvater Unix. Doch Lemmke mochte den Namen nicht und verpasste dem Verzeichnisordner, in dem das System abgelegt wurde, den Namen Linux.

Ein rundum glücklicher Pinguin

Eine seiner Grundideen festigte Torvalds ein Jahr später. Linux sollte eine freie, für jeden verfügbare Software sein. Also gab der Student das System 1992 unter einer General Public License (GPL) heraus: einer Lizenz, die es jedem erlaubte, Linux kostenlos auf den eigenen PC aufzuspielen und sogar für die eigenen Bedürfnisse abzuändern und anzupassen.

Tux mal angriffslustig - er quetscht Konkurrent Microsoft regelrecht aus. Und der kleine Tux zum Mitnehmen für alle Linuxfans

1996 verpasste sein Gründer dem System auch ein Maskottchen. Drei Jahre zuvor hatte sich Torvalds bei einem Aquariumsbesuch für die Pinguine begeistert. Einer der schwarz-weißen Artgenossen sollte nun zum Sinnbild für Linux werden - ein glücklicher Pinguin sollte es sein. Wie Torvalds es in seiner Biografie "Just vor Fun" beschreibt: Ein Pinguin, der aussieht, als "hätte er gerade eine Maß Bier genossen und den besten Sex seines Lebens gehabt". Geboren war das Linux-Maskottchen Tux.

Ein Eroberungsfeldzug bis ins All

Und der kleine dicke Pinguin startete einen regelrechten Eroberungsfeldzug - dank der beiden Grundpfeiler des Betriebssystems - frei zugänglich und wandelbar - denen Linux bis heute treu geblieben ist.

Vorteile von Linux Die Linux-Anhänger schwören auf das Betriebssystem - aus folgenden Gründen:



Der Preis

Linux ist zum großen Teil immer noch frei erhältlich. Auch weitere Software-Titel gibt es gratis - etwa kompatible Büro-Programme oder Internet-Software.



Die Sicherheit

Linux gilt als wesentlich weniger anfällig für Viren als Konkurrent Windows. Zum einen ist Linux gerade auf PCs weniger verbreitet - was hier ein Vorteil ist, da das System damit kein gutes Ziel für Viren darstellt. Außerdem muss ein Virus an die verschiedenen Linux-Versionen angepasst werden.



Die Bedienung

Linux wird beständig weiterentwickelt - und damit auch seine Benutzerfreundlichkeit. Schon bei der Installation erkennt das System angeschlossene Hardware automatisch. Und Linux kommt als eine Art Paket mit verschiedenen Treibern, die bei Windows noch jeweils manuell installiert werden müssen. Außerdem kann jeder daran mitwirken, dank des freien Quellcodes Fehler in Programmen zu erkennen und zu beheben.



Upgrades

Auch hier punktet das Paket-Prinzip - alle installierten Programme werden automatisch auf den neusten Stand gebracht.

Mittlerweile läuft es auf rund zwei Dritteln aller Webserver weltweit, auch große Unternehmen wie Google, IBM, SAP und die Deutsche Bahn nutzen Linux. Sogar ins Weltall ist Tux gestartet - auch auf der Raumstation ISS kommt Linux zum Einsatz.

Der wohl größte Erfolg ist aber das Smartphone: Der Linux-Kernel ist die Basis für Android. Weltweit funktionieren inzwischen mehr als 80 Prozent der Smartphones mit Android, wie Studien des IT-Marktforschungsunternehmens Gartner belegen. Was in Zahlen ausgedrückt heißt: Allein im ersten Quartal 2016 wurden weltweit rund 293,8 Millionen Android-Smartphones verkauft. Dem stehen gerade einmal 51,6 Millionen iPhones und 2,4 Millionen auf Windows basierende Geräte gegenüber.

Eine Erfolgsgeschichte, die sicher nicht nur Tux, sondern auch den Informatik-Studenten von einst - den Linux-Erfinder Torvalds - zufrieden lächeln lässt.