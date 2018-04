Teurere Lebensmittel Hohe Ansprüche, hohe Preise

Viele Lebensmittel in Deutschland sind in den vergangenen zwölf Monaten deutlich teurer geworden. Ein Grund: Die Verbraucher haben höhere Qualitätsansprüche.

Von Marco Müller, WDR-Wirtschaftsredaktion

Ob Milch, Schokolade, Käse oder Wurst: Die Preise für einige Lebensmittel haben stark angezogen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts war der Preisanstieg mit rund drei Prozent in den vergangenen zwölf Monaten fast doppelt so hoch wie die Inflationsrate. Woran liegt das? Eigentlich gilt Deutschland in Europa als eines der Länder mit den niedrigsten Lebensmittelpreisen, nicht zuletzt wegen der starken Marktmacht der Discounter. Ändert sich das jetzt?

Die Wirtschaft in Deutschland brummt, die Arbeitslosigkeit ist gering, auf dem Sparbuch gibt es kaum noch Zinsen. In einem solchem Umfeld steigt auch die Konsumlaune. Da wird dann auch mal die Markenschokolade statt der No-Name-Variante oder der etwas teurere Wein gekauft.

Wenn das Geld lockerer sitzt, lassen sich zudem weniger Konsumenten von Preiserhöhungen bei ihren Standardprodukten abschrecken. Das alles führt dazu, dass die Verbraucher mehr für Lebensmittel ausgeben und der Handel mehr einnimmt.

Nicht nur die Schokoladenpreise steigen.

Verkehrte Welt: Discounter werben mit höchstem Preis

Die deutschen Verbraucher sind über die Zeit immer qualitätsbewusster geworden. Die "Geiz-ist-Geil-Mentalität" Anfang der 2000er-Jahre gehört schon lange der Vergangenheit an. Stattdessen wird bei den Lebensmitteln immer stärker auf die Qualität geachtet. Mit verantwortlich dafür ist nach Einschätzung von Experten auch die intensive Berichterstattung über die Bedingungen, zu denen Billigprodukte oft hergestellt werden. Das soziale Gewissen des Verbrauchers ist erwacht, könnte man sagen. Der Handel reagiert darauf.

Vor einigen Jahren etwa wurde verstärkt über die Existenzkrise vieler Milchbauern in Deutschland berichtet. Vor allem auf Druck der Discounter war der Milchpreis so stark gesunken, dass viele Milchbauern nicht mehr davon leben konnten. Die Verbraucher nahmen Anteil - und die Discounter warben plötzlich damit, dass sie ihre Milchpreise erhöht haben. "Es gab Zeitungsanzeigen, in denen die großen Discounter gesagt haben: Wir haben die Preise für Milch um zehn Cent erhöht, um den Landwirten etwas Gutes zu tun", sagt Handelsexperte Matthias Queck von LZ Retailytics, einer Tochter der Lebensmittelzeitung.

Deutsch-französische Aktion im Jahr 2015: Auf der Europabrücke zwischen Straßburg und Kehl baden Bauern aus beiden Ländern in Milch, um gegen die niedrigen Preise zu demonstrieren.

Umdenken fing mit der Finanzkrise an

Das Umdenken bei den Verbrauchern habe allerdings schon deutlich vor der "Milchkrise" begonnen, sagt Robert Kecskes von der Gesellschaft für Konsumforschung. Nach seinen Erkenntnissen haben vor allem junge Menschen seit der Finanzkrise angefangen umzudenken. "Die Finanzkrise hat gezeigt, dass das Schauen ausschließlich auf den eigenen individuellen Vorteil oder der eigenen Nutzenmaximierung negative Folgen haben kann. Es ist wichtig, neben seinem eigenen Vorteil zu schauen, dass es nicht zu sehr zu Lasten der Umwelt geht", erläutert Kecskes.

Verbraucher finanzieren Auslandsgeschäfte der Discounter

Der deutsche Einzelhandelsmarkt ist aufgeteilt. Die großen Player sind Edeka, Rewe, die Schwarz-Gruppe mit Kaufland und Lidl, außerdem Aldi und die Metro Group mit Real. Groß expandieren kann in Deutschland keiner mehr. "Es gibt also keinen Grund, durch Preiskämpfe besonders auf sich aufmerksam zu machen", sagt Matthias Queck.

Anders ist es im Ausland. Entsprechend versuchen die deutschen Handelsunternehmen, sich dort auszubreiten. "Gerade Lidl und Aldi Nord und Süd haben im Ausland sehr sehr viel vor, in den USA, in Australien - Großbritannien nicht zu vergessen", so Queck. Dort fließt ein Großteil des Geldes hin, das hierzulande verdient wird.