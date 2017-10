Verluste und sinkende Umsätze: Um die Warenhauskette Galeria Kaufhof ist es derzeit nicht gut bestellt. Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, will der Konzern nun in Gesprächen mit der Gewerkschaft ver.di Einschnitte für die Beschäftigten durchsetzen.

Der Warenhauskonzern Kaufhof drängt angesichts seiner angespannten wirtschaftlichen Lage auf Einschnitte bei Löhnen und Gehältern der etwa 21.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen habe "den Dialog mit der Gewerkschaft ver.di aufgenommen, um einen neuen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung abzuschließen", teilte der Konzern mit.

"Unser Ziel ist es, für die Zukunft eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur, einschließlich der Löhne, zu schaffen", sagte der Chef von HBC Europe, Wolfgang Link. Und der Kaufhof-Arbeitsdirektor Peter Herlitzius betonte: "Wir sind uns bewusst, dass ein neuer Tarifvertrag für unsere Mitarbeiter Einschnitte bedeutet." Der Schritt sei jedoch unvermeidlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und damit Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

Hudson's Bay (HBC) hatte Kaufhof vom Metro-Konzern übernommen. Die Kette kämpft mit Verlusten und sinkenden Umsätzen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 10. Oktober 2017 um 11:00 Uhr.

