Mögliche Unabhängigkeit Banken wollen Katalonien verlassen

Viele katalanische Banken beobachten den Konflikt in ihrer Region mit Sorge - denn ein unabhängiges Katalonien wäre nicht Teil der Europäischen Union. Das erste Institut hat bereits erklärt, seinen juristischen Sitz zu verlegen.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Den Anfang macht die Bank Sabadell, das fünftgrößte Geldhaus Spaniens. Der Firmensitz befindet sich bisher in der gleichnamigen katalanischen Stadt Sabadell bei Barcelona. Sollte das katalanische Regionalparlament die Unabhängigkeit der Region ausrufen, will die Bank nach Alicante in der Region Valencia umziehen. Nach einer Sondersitzung des Direktoriums erklärte das Institut bereits, den juristischen Sitz dorthin zu verlegen.

Eine Adressänderung würde sicherstellen, dass Sabadell im Fall der Fälle unter den Rettungsschirm der Europäischen Zentralbank könnte. Diese Sicherheit sei im Interesse der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter, teilte die Bank mit.

Katalonien wäre kein Teil mehr der Europäischen Union, sollte die Region unabhängig von Spanien werden. Nachdem die ersten Spekulationen über den Umzug der Bank am Mittag bekannt wurden, stieg ihre Aktie um 3,5 Prozent. Sabadell würde künftig ihre Steuern in der Region Valencia und nicht mehr in Katalonien zahlen.

Zentralregierung will Wegzug erleichtern

Auch die katalanische Sparkasse Caixa denkt darüber nach, ihren Firmensitz von Barcelona weg zu verlegen. Im Gespräch sind die Balearen. Die Caixa ist das drittgrößte Geldhaus Spaniens und die größte Sparkasse Europas - mit rund 5400 Filialen und etwa 37.000 Mitarbeitern.

Die spanische Regierung will, dass es für Unternehmen rechtlich unkompliziert wird, aus Katalonien wegzuziehen. Sie will morgen ein entsprechendes Dekret verabschieden.

Oliver Neuroth, ARD Madrid

