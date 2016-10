Laut übereinstimmenden Medienberichten hat es bei den Schlichtungsgesprächen zur Übernahme der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann einen Durchbruch gegeben. Dabei einigten sich die Chefs von Tengelmann, Edeka und Rewe offenbar über die Verteilung der Filialen.

Bei den Verhandlungen zur Zukunft der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann ist eine Einigung über Eckpunkte erzielt worden. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Verhandlungskreise. Demnach einigten sich die Chefs von Tengelmann, Edeka und Rewe über die Verteilung der Filialen. Die Märkte von Kaiser's Tengelmann in Berlin sollen demnach an den Handelskonzern Rewe gehen, die in Bayern an Edeka; eine Abmachung für die Filialen in Nordrhein-Westfalen steht demnach noch aus.

Am Mittag wird eine Stellungnahme von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und ver.di-Chef Frank Bsirske erwartet. Die Chefs der beteiligten Handelsunternehmen waren am Morgen unter Leitung von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu einer dritten Schlichtungsrunde zusammengekommen. Die Schlichtungsgespräche galten als letzte Chance, eine Zerschlagung der traditionsreichen Supermarktkette zu verhindern. Ohne eine Einigung wären nach Einschätzung von Gabriel bis zu 8000 Arbeitsplätze gefährdet gewesen.

Gut 400 Filialen in drei Bundesländern

Lange war die Zukunft der Supermarktkette mit ihren 15.000 Beschäftigten offen. Es gab hohe Hürden für eine Einigung. Dabei ging es um eine Aufteilung der Filialen in Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Kaiser's Tengelmann betreibt im Großraum Berlin, in München und Oberbayern sowie in Nordrhein-Westfalen noch gut 400 Filialen. Die Kette schreibt seit mehreren Jahren rote Zahlen.

Miteigentümer Karl-Erivan Haub hatte deshalb vor zwei Jahren beschlossen, sein Unternehmen an Edeka zu verkaufen. Der zweitgrößte Lebensmittelhändler Rewe hatte jedoch erfolgreich gegen eine Ministererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Gabriel zur Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka geklagt. Daher musste in Verhandlungen eine Lösung mit Rewe gefunden werden, damit Rewe die Klage zurückzieht. Mit der Ministererlaubnis hatte Gabriel ein Veto des Kartellamts gegen die Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka ausgehebelt.

Über dieses Thema berichtet die tagesschau am 31. Oktober 2016 um 17:00 Uhr.