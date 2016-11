Eigentlich gab es schon eine Schlichtereinigung, doch die Details auszuhandeln war schwieriger als gedacht: Wie teilen die Rivalen Edeka und REWE die Berliner Kaiser's Tengelmann-Filialen auf? Jetzt haben sich die Konzerne in diesem Punkt geeinigt.

Von Demian von Osten, WDR

Für die Mitarbeiter von Kaiser's Tengelmann ist es eine beruhigende Nachricht: REWE und Edeka haben sich geeinigt, wer welche Filialen in Berlin bekommt. Diese Frage war bis zuletzt der Hauptstreitpunkt, weil keiner der beiden Supermarktkonkurrenten zu viele unattraktive Filialen in der Hauptstadt übernehmen will. Insider berichten, dass die Gespräche deswegen auf der Kippe standen. In mühsamen Verhandlungen haben sich beide Seiten Stück für Stück angenähert.

Außerhalb von Berlin wird Edeka wohl nun die meisten Filialen von Kaiser's Tengelmann übernehmen.

Kaufpreis und Kostenübernahme noch offen

REWE und Edeka haben die Einigung auf ein Filialpaket bestätigt, wollten sich aber zu keinen genaueren Details äußern. Allerdings sind laut Insidern noch einige Punkte ungeklärt: Darunter sind der genaue Kaufpreis, der Kaufvertrag und die Frage, wer die Kosten etwa für die Verwaltung von Kaiser's Tengelmann übernimmt. Wirtschaftsprüfer sollten diese Fragen in den nächsten Tagen begutachten, ein Vertrag könnte dann in ein bis zwei Wochen unterschrieben werden.

Tengelmann, Edeka und REWE hatten vor zwei Wochen zwar schon in einem Schlichtungsverfahren unter Leitung von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder eine Einigung erzielt - allerdings nur, dass Berliner Filialen mit Umsätzen in Höhe von 300 Millionen Euro an REWE gehen sollten. Welche Filialen das genau sein würden, wurde nicht festgelegt. Die Aushandlung der Details wurde deshalb schwieriger als zunächst gedacht.

Jahrelanger Kampf um Übernahme

Der Übernahmepoker um Kaiser's Tengelmann zieht sich seit zwei Jahren hin. Eigentlich wollte Edeka die verlustreiche Supermarktkette Kaiser's Tengelmann komplett übernehmen. Einwände von Wettbewerbsschützern überging Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit einer umstrittenen Ministererlaubnis. Dagegen klagte unter anderem REWE. Teil der Schlichtereinigung ist, dass REWE seine Klage zurückzieht.

Für die Angestellten ist dann vereinbart, dass ihre Arbeitsplätze nach der Übernahme sieben Jahre sicher sind. Kaiser's Tengelmann beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter und hat in München, Oberbayern, im Großraum Berlin und im Rheinland gut 400 Filialen. Allerdings waren nur die Filialen in Berlin der Streitpunkt, bei denen REWE eine Aufteilung zwischen REWE und Edeka forderte. Es ist davon auszugehen, dass die Filialen in den anderen Regionen überwiegend von Edeka übernommen werden.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 15. November 2016 um 17:30 Uhr.

