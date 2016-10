Herbsttagung von IWF und Weltbank "Tut endlich was!"

IWF und Weltbank haben ihre Herbsttagung in Washington eröffnet. Zum Auftakt mahnte IWF-Chefin Lagarde die Regierungen zu mehr Anstrengungen für ein nachhaltigeres Wachstum - und hat dabei auch Deutschland im Blick.

Von Sebastian Schöbel, ARD-Studio Brüssel, zurzeit Washington

Weltbank-Chef Kim sieht den Fortschritten in den Schwellen- und Entwicklungsländern gefährdet.

Es ist eine einfache und doch so fundamentale Bitte, mit der sich Christine Lagarde an die Mitgliedsländer des Internationalen Währungsfonds richtet: Tut endlich was! Denn das Wirtschaftswachstum sei zu lange zu niedrig gewesen und habe zu wenigen geholfen.

Laut IWF dümpelt die Weltwirtschaft derzeit viel zu träge vor sich hin: Rund drei Prozent Zuwachs in diesem Jahr, 3,4 Prozent im nächsten Jahr. Vor allem die starken Industriestaaten in Amerika und Europa schwächeln, während gerade dort, im reichen Westen, der Widerstand gegen internationalen Handel und Globalisierung wächst.

Ärmere leiden unter mangelndem Wachstum der Reichen

Das hat wiederum negative Auswirkungen auf Schwellen- und Entwicklungsländer: Sie leiden unter der sinkender Nachfrage in den Industriestaaten und fallenden Rohstoffpreisen, erklärt Weltbank-Chef Kim Yong Kim. Heute befänden sich so viele Entwicklungsländer in einer Rezession wie zuletzt 2009, ein Jahr nach Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise.

"Eine Vielzahl an Risiken bedrohen heute die Fortschritte der letzten Jahre“, sagt Kim. "Das gefährdet unser Ziel, extreme Armut bis 2030 zu beenden. Und unsere Nachforschungen beweisen: Die soziale Ungleichheit ist noch immer viel zu groß, was Wachstum hemmt und zu Instabilität führt. Darauf müssen wir uns konzentrieren: Wachstum muss gerechter für alle werden."

Staaten sollen investieren

Und zwar vor allem, indem investiert wird, so Weltbankchef Kim und IWF-Chefin Lagarde. Denn die Digitalisierung schreite mit großen Schritten voran: Ohne Ausgaben für Bildung und Infrastruktur drohen Millionen von Menschen weltweit, auf der Strecke zu bleiben- eine Ansage, die Lagarde vor allem in Richtung von Ländern wie Deutschland richtet: Die Bundesregierung habe noch finanzielle Spielräume, die sie ausnutzen könne, so die IWF-Chefin.

Lagarde sieht Deutschland in der Pflicht

IWF-Chefin Lagarde fordert Deutschland zu weiteren Investitionen auf.

Kürzlich beschlossene Steuersenkungen seien ein gutes Signal - doch Lagarde lässt durchblicken, dass ihr das noch nicht reicht: "Wir meinen, dass im Bereich Infrastruktur noch viel getan werden kann. Gerade jetzt, wo die Finanzierungskosten besonders für Länder wie Deutschland so niedrig sind. Aber es geht hier nicht um Deutschland: Jedes Land kann etwas tun."

Ohne Globalisierung und Handel werde man jedoch nicht auf den Wachstumspfad zurückkehren, mahnt Lagarde - und meint damit auch die wachsende Kritik in den Industrieländern, wo Abkommen wie CETA und TTIP am Widerstand der Bürger scheitern könnten, und die Globalisierung schon lange einen schlechten Ruf hat.

Hoffen auf eine Globalisierung, die sich kümmert

"Deswegen rufen wir hier heute zu einer integrativen Globalisierung auf", so Lagarde. "Eine, die sich nicht nur um Ungleichheit zwischen den Ländern sondern auch in den Ländern kümmert. Globalisierung die sich auch um die kümmert, die sonst dadurch verlieren würden."

Zu den europäischen Krisenthemen Brexit und Griechenland äußerte sich Lagarde zum Start der IWF-Tagung nur am Rande. Im Fall Großbritanniens gehe man beim IWF derzeit davon aus, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen des EU-Austritts nicht ganz so katastrophal darstellen wie zunächst befürchtet.

Streitpunkt Schuldenschnitt für Griechenland

In der Debatte um eine Beteiligung des Währungsfonds an Hilfszahlungen für Griechenland blieb Lagarde bei ihrer bisherigen Haltung: Die Lage habe sich nicht geändert, die Schuldenlast des Landes sei noch immer untragbar. Da bedeutet auch aus Sicht des IWF: Griechenlands europäische Kreditgeber müssen auf einen Teil ihrer Forderungen gegenüber Athen verzichten - was der IWF für sich bisher ablehnt.

Noch bis Sonntag tagen Weltbank und Internationaler Währungsfonds in der US-Hauptstadt. Unter anderem steht dabei ein Treffen der Finanzminister der G20-Staaten an, bei dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble teilnehmen wird.

Start der Herbsttagung von IWF und Weltbank: "Bitte mehr Wachstum. Jetzt!"

S. Schöbel, ARD Brüssel

06.10.2016 17:24 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. Oktober 2016 u.a. um 17:00 Uhr.