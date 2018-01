Massenhaft produzierte Möbel, preiswert und zum Selbstaufbau: Mit dieser Idee hat Ingvar Kamprad Milliarden verdient. Nun ist der Ikea-Gründer im Alter von 91 Jahren gestorben.

Ein Nachruf von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm

"Vielleicht war das sogar meine eigene Faulheit. Als ich als Junge einmal ein bisschen Saatgut verkauft hatte, wurde mir klar, dass ich damit mehr Geld verdiene, als wenn ich meinem Vater auf dem Hof helfe. Da hätte ich nämlich nur 25 Öre pro Stunde gemacht."

Aber so hätte Ingvar Kamprad sicher nicht sein Vermögen von geschätzt 50 oder 60 Milliarden Euro angehäuft. Das hatte er seinem Verkaufstalent und seinem Genie zu verdanken. Und der Idee, Möbel massenhaft herzustellen und sie möglichst platzsparend verpackt zum Selbstaufbau preiswert anzubieten.

1943 hatte der damals 17-Jährige Ikea zunächst als Versandhandel gegründet. Das erste Möbelhaus eröffnete 1958 im südschwedischen Älmhult. Inzwischen sind es weltweit mehr als 330 Möbelhäuser.

Kamprad gab sich bescheiden

In einem Interview gab sich Kamprad bescheiden. Allein hätte er das alles nie geschafft:

"Stolz bin ich darauf, dass ich so fantastische Mitarbeiter gefunden habe. Und ich möchte behaupten, dass es nur wenige gibt, die nicht unsere Ikea-Unternehmenskultur leben. Wir haben kein Oben und Unten, wir sind alle auf dem gleichen Niveau."

Das gilt allerdings nicht, was die Verteilung des immer größeren Gewinns anging. Als er seine erste Million gemacht hatte, dachte er, nun sei er wirklich unabhängig. "Aber als ich dann die ersten 100 Millionen hatte, dachte ich, 'was zum Teufel soll ich denn damit'? Das hat mich doch eher wieder abhängiger gemacht, weil ich von da an immer daran denken musste, in welchen Land ich am besten leben soll und wie ich das alles versteuern soll."

1973 verließ Kamprad Schweden

1973 verließ Kamprad Schweden - der hohen Steuern wegen. Erst 40 Jahre später, nach dem Tod seiner Frau, kehrte er zurück und lebte seither in der Nähe von Älmhult. In Interviews sprach er auch öffentlich über den Preis des Erfolges, den er als Vater gezahlt hatte - zu wenig Zeit:

"Ich erinnere mich gut an eine Szene: Ich kam mal wieder müde nach Hause. Es war relativ spät, etwa 22 Uhr. Da saßen alle drei Jungs auf dem Sofa. Der Älteste stellte sich hin und sagte: 'Papa, wir wissen, dass du einen harten Job hast. Wir haben beschlossen, dass wir dir helfen.' Danach habe ich geweint."

Mitglied in einer Nazi-Organisation

Und dann war da noch seine politische Vergangenheit. In den 1990er-Jahren hatte die Zeitung "Expressen" enthüllt, dass Kamprad im Zweiten Weltkrieg Mitglied in einer Nazi-Organisation war. Auch darüber sprach er offen:

"Ja, ich habe mit der falschen politischen Seite sympathisiert. Und ich habe alles getan, was ich kann, um öffentlich zuzugeben, dass es eine Dummheit gewesen ist, die ich bereue. Die Höchststrafe in schwedischen Gefängnissen ist doch 20 Jahre, normalerweise kommt man nach zwölf Jahren raus. Kann man nicht endlich auch den alten Kamprad entlassen?"

Die Schweden haben den "alten Kamprad" daraufhin entlassen, um im Bild zu bleiben. Sie haben ihm verziehen und trauern heute um den "besten schwedischen Unternehmer aller Zeiten". Dazu hatten ihn die Leser der Tageszeitung "Svenska Dagbladet" erst vor drei Jahren gewählt.

Ikea Gründer Ingvar Kamprad gestorben

carsten Schmiester, ARD Stockholm

