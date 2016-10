Insgesamt zwölf Bieter

Nach SWR-Informationen hat eine Delegation der chinesischen HNA Gruppe den Flughafen Hahn besichtigt. Die HNA gilt als möglicher Partner der Deidesheimer Firma ADC, die bereits im ersten Verkaufsverfahren für den Flughafen Hahn mitgeboten hatte. Die pfälzische ADC will den Flughafen Hahn zusammen mit der HNA weiterführen und sowohl im Passagier- als auch im Frachtbereich ausbauen.



Bis Ende kommender Woche müssen die Kaufinteressenten ihre Angebote für den Flughafen Hahn vorlegen. Nach SWR-Informationen gibt es zwölf Bieter, darunter vier ernstzunehmende Interessenten. Neben der ADC sind zwei aus der Luftverkehrsbranche und ein Bieter aus der Immobilienbranche, der den Flughafen in einen Gewerbepark umwandeln will.