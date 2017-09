Die deutsche Wirtschaft wird 2017 deutlich stärker wachsen als bislang angenommen. Davon gehen die großen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten für die Bundesregierung aus. Statt um 1,5 werde das BIP um mindestens 1,9 Prozent zulegen.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben. Die deutsche Wirtschaft werde 2017 um 1,9 Prozent wachsen, heißt es im Herbstgutachten, das die fünf Institute veröffentlichten. Bislang waren sie von 1,5 Prozent Wachstum ausgegangen.

Höchster Wert seit 2010

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft habe "an Stärke und Breite gewonnen", erklärten die Forscher. Getragen werde der Aufschwung sowohl von den Konsumausgaben als auch vom Auslandsgeschäft und den Investitionen. Kalenderbereinigt - also unter Berücksichtigung einer unterschiedlichen Anzahl von Arbeitstagen in den Vergleichszeiträumen - prognostizieren die Institute für 2017 sogar einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 2010.

Für das kommende Jahr erwarten die Institute ein Wachstum von 2,0 Prozent. Kalenderbereinigt rechnen sie für 2018 mit 2,1 Prozent. Im Frühjahr hatten sie für das kommende Jahr ein Wachstum von 1,8 Prozent vorhergesagt.

Entlastung unterer Einkommen gefordert

Zugleich gebe es bereits "erste Zeichen einer Anspannung", erklären die Forscher in ihrem Herbstgutachten weiter. So gebe es angesichts der kräftigen Konjunktur etwa in der Baubranche einen zunehmenden Mangel an Arbeitskräften. Grundsätzlich erwarten die Institute, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessert und die Zahl der Erwerbstätigen auch künftig zunimmt.

Auch die Finanzlage des Staates entwickelt sich den Forschern zufolge positiv. Künftige Überschüsse sollten dazu genutzt werden, um ökonomische Rahmenbedingungen zu verbessern, raten die Wissenschaftler. So sollten der "hohen Belastung" der Einkommen - vor allem der niedrigeren Gehaltsklassen - mehr Beachtung geschenkt werden. Das Gutachten der Institute dient der Bundesregierung als Grundlage für ihre eigene Prognose.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 28. September 2017 um 11:00 Uhr.