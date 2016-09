Die Wirtschaft wächst in diesem Jahr etwas stärker als erwartet. Davon gehen zumindest die führenden Ökonomen in ihrem Herbstgutachten aus. Die Forscher hoben ihre Prognose von 1,6 auf 1,9 Prozent an. Auch in den kommenden beiden Jahren bleibt es bei moderaten Wachstumsraten.

Die deutsche Wirtschaft bleibt in diesem und in den nächsten Jahren auf Wachstumskurs - wenn auch moderat. Die Wirtschaftsleistung werde im nächsten Jahr um 1,4 Prozent und im Jahr 2018 um 1,6 Prozent zulegen. Dies geht aus dem in Berlin vorgelegten Herbstgutachten führender Wirtschaftsforschungsinstitute hervor. Hauptgründe seien der stabile Arbeitsmarkt und der kräftige Konsum der Deutschen.

Arbeitsmarkt und Konsum zeigen Wirkung

Für das laufende Jahr hoben die Wissenschaftler ihre Prognose sogar auf 1,9 Prozent an. Im Frühjahr waren sie noch von einem Wachstum von 1,6 Prozent für dieses und 1,5 Prozent für nächstes Jahr ausgegangen. "Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor in einer guten Verfassung und trägt den privaten Verbrauch", sagte Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zur Begründung für die gute Entwicklung.

Die Aussichten für den Arbeitsmarkt sind ebenfalls positiv. Die Arbeitslosenquote dürfte im nächsten und übernächsten Jahr auf ihrem historischen Tief von 6,1 Prozent verharren. Für den September liegt die Quote bei 5,9 Prozent. Die Beschäftigung steige weiter kräftig, es seien fast eine halbe Million neue Stellen zu erwarten. Dagegen könnten die Verbraucherpreise stärker zulegen: Im nächsten Jahr sind 1,4 Prozent und etwa 1,5 Prozent im Jahr 2018 zu erwarten.

Darüber hinaus machten sich die Mehrausgaben des Staates zur Integration von Flüchtlingen bemerkbar, was die Binnenkonjunktur zusätzlich stütze. Bei der Prognose schlägt auch zu Buche, dass in diesem Jahr mehr Arbeitstage anfallen als im nächsten.

EZB sollte Geldpolitik nicht weiter lockern

Die Wirtschaftsforscher richteten zugleich eine deutliche Forderung an die Europäische Zentralbank - in Bezug auf den milliardenschweren Ankauf von Staatsanleihen und ihre Niedrigzinspolitik. Die EZB sollte ihre gesamte Geldpolitik nicht weiter lockern, heißt es im Gutachten der Regierungsberater. Vielmehr sollten die Notenbanker die Wirkunge ihrer bisherigen Maßnahmen abwarten und nicht "bereits jetzt eine Fortsetzung oder Ausweitug der Anleihekäufe über März 2017 hinaus ankündigen", schreiben die Ökonomen.

Die Forscher aller fünf Institute warnen zudem vor den zunehmenden Risiken der anhaltend niedrigen Zinsen. Denn das könnte zu einer übermäßigen öffentlichen Verschuldung in einigen Ländern führen. Allerdings lässt EZB-Chef Mario Draghi keine Tendenz erkennen, an der Niedrigzinspolitik etwas zu ändern. Im tagesthemen-Interview hatte er diese jüngst erneut verteidigt.

