Einkaufen an Heiligabend Ihr Kunden kommet

An Heiligabend dürfen Lebensmittelläden in den meisten Bundesländern geöffnet sein. Allerdings werden nur wenige Händler von der Regelung Gebrauch machen.

Von Michael Westerhoff, WDR

Einkaufen an Heiligabend, möglichst frische Lebensmittel für die Festtage oder schnell noch ein Geschenk erwerben - für viele sieht so der Vormittag des 24. Dezember aus. Doch in diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Sonntag. Die Lebensmittelketten und Supermarktbetreiber standen deshalb vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen ihre Filialen geschlossen bleiben - oder doch am 24. Dezember für einige Stunden öffnen?

Ein Lebensmittelhändler aus Bergheim bei Köln entschied, seine Läden am Heiligabend zu öffnen: "Wir wollen einfach da sein für Leute, die etwas vergessen oder schlecht geplant haben". Ihm gehören im Großraum Köln 14 Supermärkte. Seine Mitarbeiter bekommen einen Zuschlag, in den Läden sollen nur Aushilfen und Angestellte ohne Familie arbeiten. Dennoch möchte der Unternehmer den Namen seiner Supermärkte nicht genannt wissen - denn nachdem eine Lokalsendung berichtet hatte, dass die Läden geöffnet werden, wurden er und seine Firma im Internet wüst beschimpft.

Rewe und Edeka ohne einheitliche Regelung

Sein Dortmunder Rewe-Kollege Lukas Sanecki lässt seinen Lebensmittelmarkt dagegen geschlossen: "Die Woche vor Weihnachten ist stressig genug für unsere Mitarbeiter. Wir möchten unseren Familien einfach ein paar freie Tage gönnen." Sanecki verzichtet freiwillig auf Umsatz. Seine Konkurrenten in der Nachbarschaft wollen sich den umsatzstärksten Tag im Lebensmittelhandel nicht entgehen lassen und haben geöffnet.

Lukas Sanecki lässt seinen Supermarkt an Heiligabend geschlossen

Aldi, Lidl und Real öffnen nicht

Rewe und Edeka gehören zu den wenigen, die überhaupt öffnen. Bei beiden Supermarktketten entscheiden die einzelnen Besitzer vor Ort, wann und wie die Geschäfte aufgemacht werden. So kann es durchaus passieren, dass ein Edeka geöffnet ist, der nächste drei Ecken weiter aber nicht. Anders sieht es bei bundesweiten Händlern wie Aldi, Lidl oder Real aus. Hier hat die Geschäftsleitung zentral entschieden, dass alle Filialen an Heiligabend geschlossen bleiben.

Unterschiede in den Bundesländern

Da für die Ladenöffnungszeiten die Bundesländer zuständig sind, gibt es 16 unterschiedliche Regelungen in Deutschland. Nur in Rheinland-Pfalz und Hessen dürfen Geschäfte gar nicht öffnen. In den meisten anderen Bundesländern können Lebensmittel-Geschäfte, Bäckereien oder Blumengeschäfte zumindest vormittags öffnen, wenn Heiligabend auf einen Sonntag fällt.

Kunden lehnen Öffnung ab

Die meisten Verbraucher sehen das allerdings kritisch. Im ARD-DeutschlandTrend lehnen 91 Prozent der Befragten ab, dass Geschäfte am 24.12. öffnen. "Ich kann doch alles bis Samstagabend erledigen. Ich muss doch nicht noch am 24. in den Supermarkt gehen", sagt eine Frau, die gerade ihre letzten Besorgungen für Weihnachten macht. Eine andere Kundin ist dagegen unentschieden: "Aus der bequemen Sicht ist das praktisch. Aus Arbeitnehmersicht finde ich das unnötig."

Ver.di fordert Kontrollen

Die Gewerkschaft ver.di konnte eine Öffnung der Läden nicht verhindern, jetzt läuft sie gegen die aktuelle Regelung Sturm. Denn nach Ansicht von ver.di in Nordrhein-Westfalen dürfen die Supermärkte in diesem Bundesland zwar öffnen, aber nur Lebensmittel verkaufen. Händler sollten die Regale mit Klopapier, Zahnpasta und Co absperren oder verhängen, so die Gewerkschaft. Ver.di fordert die Ordnungsämter auf, zu kontrollieren, ob Geschäfte mehr als Lebensmittel verkaufen.

Über dieses Thema berichtete WDR 5 am 22. Dezember 2017 um 09:22 Uhr.