Es ist eine kaum verhohlene Drohung aus London: Der britische Finanzminister Hammond hat in einem Zeitungsinterview ein anderes Wirtschaftsmodell angekündigt, sollte in den Brexit-Verhandlungen kein freier EU-Marktzugang vereinbart werden.

Großbritannien wird nach den Worten von Finanzminister Philip Hammond bei einem fehlenden Zugang zum europäischen Markt sein Wirtschaftsmodell überdenken. Es sei zu hoffen, dass das Land in Bezug auf das Steuer- und Sozialsystem sowie die Regulierung der Wirtschaft erkennbar europäisch bleiben könne, sagte Hammond der "Welt am Sonntag". "Aber wenn man uns zwingt, etwas anderes zu sein, dann werden wir etwas anderes werden müssen." Auslöser könnten die ökonomischen Umstände sein.

"Wenn wir keinen Zugang haben zum europäischen Markt, wenn wir ausgesperrt werden, wenn Großbritannien die Europäische Union verließe ohne eine Übereinkunft über einen Marktzugang, dann könnten wir zumindest kurzfristig wirtschaftlichen Schaden erleiden. In diesem Fall könnten wir gezwungen sein, unser Wirtschaftsmodell zu ändern, um wettbewerbsfähig zu bleiben."

Substanzielle Verhandlungen ab Sommer?

Die Regierung in London denkt bereits konkret über niedrigere Steuersätze für Unternehmen nach. Hammond ergänzte, im Frühjahr werde die Absicht offiziell mitgeteilt, aus der EU auszutreten. "Wir erwarten, dass wir mit substanziellen Verhandlungen mit der EU vor dem Sommer beginnen könnten." Ungewissheit schade der Wirtschaft in ganz Europa. "Wir würden gern so viel Klarheit wie möglich so früh wie möglich schaffen. Und wir hoffen, dass wir uns schnell einig werden, wie ein zukünftiges Arrangement aussehen könnte, und dass wir 2019 nahtlos dazu übergehen können."

Das Brexit-Votum von Ende Juni habe auch die klare Botschaft gesendet, dass das Land Kontrolle über die Zuwanderung haben müsse. "Im Moment haben wir gar keine Kontrolle, so wenig wie Deutschland sie hat. Das muss aufhören." Weil auf der Insel Vollbeschäftigung herrsche, brauche die Wirtschaft Zuwanderer. "Daher werden wir uns rational und ökonomisch vernünftig verhalten."

Zwischen der EU und Großbritannien wird bereits vor der offiziellen Anfrage für den britischen Austritt über die Zukunft des Binnenmarktes - also den freien Verkehr von Waren, Kapital, Menschen und Serviceleistungen - gestritten. Die Regierung in London würde gern mehr Kontrolle über die Migration erhalten, gleichzeitig aber den freien Marktzugang beibehalten. In der EU wird deshalb bereits vor "Rosinenpickerei" gewarnt.