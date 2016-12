Millionen Deutsche buchen ihre Flugreisen im Internet. IT-Sicherheitsforscher haben nun eine Lücke entdeckt, mit der sich Hacker die bezahlten Tickets dieser Kunden ergaunern können.

Von Peter Onneken und Andreas Spinrath, WDR

Nach ein paar Minuten hat Karsten Nohl seinen Flug gefunden: "Berlin-Frankfurt, Freitag um 11:45 Uhr". Das passt ihm. Aber: Er ist kein gewöhnlicher Kunde mit besonders viel Sitzfleisch bei der Reiseplanung. Der IT-Sicherheitsforscher hat sich Zugang zum Ticketsystem verschafft, bucht den Flug eines unwissenden Kunden um, ändert die Mailadresse. "So merkt niemand etwas."

Nohl ist Gründer und Chef der Firma Security Research Labs (SR Labs). Dass sein Angriff funktioniert, hat er Journalisten von WDR und "Süddeutscher Zeitung" gezeigt. Für ihn angeblich nur eine Fingerübung: "Das kriegt wirklich jeder hin." Man brauche nicht einmal ausgeprägte Hacker-Qualitäten, um sich so Freiflüge zu besorgen. Es sei so einfach wie illegal - deshalb veränderte Nohl in der Demonstration das Ticket des Journalisten.

Einfacher Check-in mit dem umgebuchten Ticket.

Und dieses umgebuchte Ticket funktioniert nun so, wie es auch jeder Fluggast kennt, der es selbst bezahlt hat: Online Check-In, ausdrucken, am Flughafen scannen lassen und einsteigen. Im Schengenraum fragt schließlich fast nie jemand nach dem Pass.

So wird niemand erfahren, dass unter den Passagieren einer ist, der das Ticket nicht selbst bezahlt hat. Ein paar Tage später jedoch wird der geschädigte Kunde zum Flughafen reisen und dort feststellen, dass schon jemand in seinem Namen geflogen ist. Berlin-Frankfurt, Freitag um 11:45 Uhr.

Der Buchungscode als Sicherheitslücke

Aber wo ist die Sicherheitslücke? Flugtickets verfügen in der Regel über einen sechsstelligen Buchungscode. Mehr nicht. "Buchungssystemen fehlt ein Sicherheitsmerkmal, das wir aus allen anderen Computersystemen kennen - und zwar das Passwort", sagt Nohl. Sobald Passagiere einen Flug gebucht haben, wird ihnen diese sechsstellige Kombination mitgeteilt. Soll später die Buchung verändert werden, um einen Mietwagen ergänzt zum Beispiel, müssen Passagiere an keiner Stelle ein Passwort eingeben. Sie weisen sich mit ihrem Namen und diesem Code aus. Das ist fraglos bequem, hat aber auch einen Nachteil: So wie das System aufgezogen ist, können moderne Rechner die Kombination binnen Minuten erraten.

Es dauert nur wenige Minuten, bis moderne Rechner die Kombination erraten.

Damit der Hacker-Angriff klappt, müssen die IT-Sicherheitsforscher von SR Labs zwei Informationen besitzen. Erstens, den Namen der Person, der das Ticket weggenommen werden soll und zweitens, den Buchungszeitraum. Dann braucht der Computer nur noch zwei Minuten. Nohl und seine Kollegen haben analysiert, dass jeden Tag zwischen ein bis zwei Millionen neue sechsstellige Buchungscodes vergeben werden. Automatisiert kann ein Hacker das in kürzester Zeit abfragen, der Computer fragt sozusagen immer wieder nach, ob er die richtige Kombination aus Großbuchstaben, Ziffern und Namen gefunden hat. Das Buchungssystem bejaht oder verneint - wird aber offenbar auch erstmal nicht stutzig, wenn diese Abfrage millionenfach vom selben Rechner aus geschieht.

Für eine Lösung müssen alle an einem Strang ziehen

Es gehört mittlerweile zum Standard in der IT-Sicherheit, solche massenhaften Anfragen zu blockieren. Teilweise seien die Internetseiten auch gut gesichert, sagt Nohl. Doch ein paar unachtsame Anbieter reichen aus und die Hacker kommen an ihr Ticket. "Das ist ein industrieweites Problem." Eine Lösung sei nur möglich, wenn alle Anbieter sie umsetzten.



Für einen der unachtsamen Anbieter hält Nohl zum Beispiel das Unternehmen Amadeus. Der Dienstleister verbindet Reisebüros, Online-Buchungsseiten, Fluglinien und Passagiere. Eine riesige Datenbank aus Flug- und Buchungsinformationen. Ein System, auf das viele Fluglinien Zugriff haben. Das Geschäft ist einträglich. Der Profit des Unternehmens lag im Jahr 2015 bei 752 Millionen Euro.



Amadeus wirbt damit, dass ihre Systeme im Jahr 2015 insgesamt 747 Millionen Passagiere bedient haben. IT-Sicherheitsforscher Nohl zufolge, der das System seit Monaten analysiert hat, vergibt Amadeus pro Tag ein bis zwei Millionen Buchungscodes für Flugreisende. "Und wir wissen ziemlich genau, welche Nummern das sind, weil sie fortlaufend vergeben werden."

Luftfahrtwirschaft: "Wir suchen ständig nach Sicherheitslücken."



Nur ein temporäres Problem?

Konfrontiert mit den möglichen Angriffen auf das Buchungssystem, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mit, dass IT-Systeme der Unternehmen "ständig auf Sicherheitslücken untersucht" werden. Übermäßig viele Anfragen, die von einem einzelnen Rechner ausgehen, würden blockiert. Ähnlich äußert sich ein Sprecher der Firma Amadeus, in deren System die Buchungsanfragen koordiniert werden. Es habe ein "temporäres Wartungsfenster" gegeben, in denen diese dutzendfachen Anfragen nicht blockiert wurden. Allerdings sagen Nohl und seine Kollegen, sie hätten "über Wochen hinweg immer wieder mehrere Millionen Kombinationen" durchprobieren können. Ist ein System, das auf die Anfragen zugreifen kann, betroffen, sind alle gefährdet.

Thomas Jarzombek, Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Digitale Agenda" spricht von einem ernsthaften Problem. Der CDU-Politiker stimmte dem Experiment zu und ließ Nohl nach seinem Ticket suchen. Die fremde Übernahme hätte auch in diesem Fall problemlos geklappt, samt Einblick in Handy- und Vielfliegernummer.

Jarzombek kritisiert die Unternehmen: "Wir erleben immer wieder, dass es Sicherheitsstandards gibt, die auf gutem Glauben basieren. Hier ist der gute Glaube offensichtlich, dass es reicht, wenn man den Namen und die Referenznummer des Fliegenden kennt und weiteres wird nicht abgefragt." Ein Glaube, der in Zukunft Fluggäste ihr Ticket kosten könnte, wenn die Sicherheitslücken nicht geschlossen werden.