Zwölf Monate neue Syriza-Regierung: Bei der EU fällt die Bilanz durchwachsen aus. Doch Kritik an Ministerpräsident Tsipras wird nur leise geäußert, denn eine neue Griechenland-Krise kann sich die EU nicht leisten.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

In Krisenzeiten sind gute Nachrichten selten und ihre Überbringer besonders gern gesehen. So ließ es sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht nehmen, kurz vor der Sommerpause noch einmal persönlich nach Athen zu reisen, um seinen Duzfreund, Ministerpräsident Alexis Tsipras, öffentlich zu loben. Zum einen für den eingeschlagenen Reformkurs, zum anderen für die Aufnahme Zehntausender Flüchtlinge aus Syrien.

Er überbringe eine "Botschaft der Hoffnung", so der Luxemburger: Griechenland habe eine "kritische Hürde" genommen und sei auf einem guten Weg.

Die "kritische Hürde", von der Juncker sprach, war eine dringend benötigte Zahlung des europäischen Rettungsfonds ESM. Nach monatelanger Pause hatte das hoch verschuldete Griechenland zum ersten Mal seit langem wieder Geld aus dem im Sommer 2015 ausgehandelten dritten Hilfspaket erhalten: 7,5 Milliarden Euro, die der Fonds nach entsprechendem Beschluss der Euro-Finanzminister im Juni freigegeben hatte.

Zwei, die gut miteinander können: Alexis Tsipras und Jean-Claude Juncker

Allerlei Lob

Laut ESM-Chef Klaus Regling war das eine Anerkennung für das geleistete Reformpensum. Für Kommissionschef Juncker ein Beweis dafür, dass Europa - und speziell die von ihm geführte Behörde - den Griechen auf ihrem schwierigen Weg zur Seite stünden.

Junckers warme Worte wurden in Athen mit Wohlwollen registriert. Doch sie täuschten kaum darüber hinweg, wie ernst die Lage in Wahrheit noch immer ist. Zwar scheint sich die griechische Wirtschaft schneller zu erholen als gedacht. 2017 erwarten die Experten sogar zum ersten Mal ein kleines Wachstums-Plus nach vielen Jahren der Rezession.

Auch die Arbeitslosigkeit ist dank des Tourismus-Booms etwas zurückgegangen, bleibt allerdings mit knapp 23 Prozent auf hohem Niveau. Was den Geldgebern wirklich Sorgen macht, ist die Tatsache, dass der Reformeifer der Regierung Tsipras - quasi im Windschatten von Brexit und Flüchtlingskrise - nachzulassen droht.

Wie viel wurde umgesetzt?

Bittet man die sogenannten Institutionen um eine Zwischenbilanz, erhält man höchst unterschiedliche Zahlen: So haben die Griechen laut EU-Kommission bis jetzt höchstens 60 Prozent der vor einem Jahr vereinbarten Reformen umgesetzt. Der Internationale Währungsfonds IWF, der noch immer nicht über seine Teilnahme am dritten Hilfspaket entschieden hat, spricht von "höchstens 20 Prozent".

Ein Problem, so beschwichtigt ein hochrangiger Vertreter der Eurozone, sei diese Verzögerung derzeit aber noch nicht. Dank der letzten Überweisung drohe momentan kein Liquiditätsengpass.

Genug Dramen erlebt

In Brüssel steigt trotzdem die Nervosität. Ein ähnliches Drama wie im Sommer 2015 würde man angesichts der aktuellen Problemlage gerne vermeiden. Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem erhöhte beim Ministertreffen in Bratislava Anfang September deshalb den Druck.

Mehr Fortschritt sei nötig, ermahnte der Niederländer die Regierung in Athen. Man empfehle dringend, die noch offenen "Meilensteine", sprich Spar- und Reformmaßnahmen, schneller umzusetzen. Gemeint sind unter anderem weitere Verkäufe von Staatsbetrieben, der Umbau des Energiesektors und eine unabhängige Bankenaufsicht.

Im Oktober wird erneut nachgefragt

Finanzminister Euklid Tsakalotos, der in Brüssel nach wie vor viel Vertrauen genießt, ist nun am Zug. Am 10. Oktober steht die nächste Eurogruppe auf dem Programm, und dann wollen die Kollegen Taten sehen.

Genügt ihnen nicht, was er auf den Tisch legt, kostet das den Minister bares Geld. Tsakalotos müsste dann nämlich auf den zweiten Teil der im Juni genehmigten Hilfstranche in Höhe von 2,8 Milliarden Euro verzichten. Dass er dies freiwillig tut, glaubt auf EU-Seite niemand.

Ein Jahr "Griechenland-Rettung": Die Zweifel sind zurück

H. Romann, ARD Brüssel

