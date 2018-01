Ausgefallene Flüge und Verkehrschaos in Athen: Der Generalstreik der Gewerkschaften hat zu Behinderungen geführt. Hintergrund ist eine Entscheidung des Parlaments, die am Abend fallen soll.

In Griechenland hat ein weiterer Generalstreik am Montag das öffentliche Leben teilweise behindert. In der Hauptstadt Athen wurde der öffentliche Nahverkehr für 24 Stunden eingestellt, viele Straßen waren am Morgen im Berufsverkehr noch verstopfter als an gewöhnlichen Montagen. Viele Ärzte behandeln in Krankenhäusern nur Notfälle.

Dutzende Flüge verschoben

Da über die Mittagszeit die Fluglotsen drei Stunden nicht arbeiten sollten, mussten mehrere Dutzend Flüge verschoben werden. Alle Auslandsverbindungen finden nach Angaben des Athener Flughafens statt, knapp 30 allein bei der griechischen Fluglinie Aegean allerdings mit Verspätungen. Lediglich ein gutes Dutzend Inlandsflüge wurden annulliert.

Proteste und Streiks gegen neues Gesetz

tagesschau 16:00 Uhr, 15.01.2018, Michael Schramm, ARD Istanbul, zzt. Athen







Abstimmung am Abend

Zum Streik hatte eine Reihe von Gewerkschaften aufgerufen, darunter die mächtige Adedy, die öffentliche Angestellte vertritt. Den Gewerkschaften geht es vor allem um die geplanten Eingriffe ins Streikrecht.

Am Montagabend wird das griechische Parlament wahrscheinlich für das neue Gesetz stimmen. Das sieht vor, dass Streiks nur noch mit einer Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder in einem Betrieb durchgesetzt werden können. Diese Neuerung ist Teil der Reformen, die die Geldgeber Griechenlands in den Verhandlungen über einen Umbau des Staates verlangt haben. Griechenland wartet derzeit auf die Auszahlung der letzten Tranche des dritten Rettungsprogramms von insgesamt 4,5 Milliarden Euro.

Mit Informationen von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen

Streiks in Griechenland

Michael Lehmann, ARD Athen

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 15. Januar 2018 um 14:00 Uhr.