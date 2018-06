Deutschland als "Krisenprofiteur"?

Seit 2010 beteiligt sich auch die Bundesrepublik an den Finanzhilfen für Griechenland. Allein das dritte Hilfsprogramm umfasst 86 Milliarden Euro. Doch Deutschland macht mit den Hilfen sogar noch Gewinn: insgesamt 2,9 Milliarden Euro gingen seit Beginn der Rettungspakete an den deutschen Bundeshaushalt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor.



Die Europäische Zentralbank kaufte im Rahmen des Rettungsprogramms griechische Staatsanleihen auf - die Euroländer beteiligten sich finanziell an diesen Ankäufen. Und für die fallen Zinsen an.



Bis zum vergangenen Jahr gingen sogar 3,4 Milliarden Euro an die deutsche Bundesbank. Davon wurden lediglich 2013 und 2014 Gewinne an Griechenland und an den Eurorettungsfonds ESM abgeführt, sodass ein Gewinn von 2,5 Milliarden Euro überbleibt. Hinzu kommen noch 400 Millionen Euro Zinseinnahmen aus einem seit 2010 laufenden Darlehen, das Deutschland über die bundeseigene Kreditanstalt für den Wiederaufbau in Griechenland gewährt hatte.