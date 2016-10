Google hat ein eigenes Smartphone präsentiert. Damit attackiert der Internetriese nicht nur Apple, sondern auch seinen bisherigen Partner Samsung. Kernstück des neuen Handys namens "Pixel" ist ein Assistent, der den Konkurrenzkampf um künstliche Intelligenz vorantreiben könnte.

Die neueste Produktpräsentation von Google kann als Frontalangriff auf Apple, Samsung und Amazon verstanden werden: Der Internetriese stellte nicht nur ein eigenes Smartphone vor, sondern auch vernetzte Lautsprecher, die Zugang zu einem neuen digitalen Assistenten gewähren. Damit wildert Google nicht nur offensiv in den Gefilden seiner Konkurrenz, sondern auch in denen seines bisherigen Partners Samsung.

Kernstück des neuen Smartphones namens "Pixel" ist der Google Assistant - eine künstliche Intelligenz für den Nutzer. Das erinnert an Siri auf Apples iPhones. Jedoch könnte der Assistent von Google noch "klüger" sein, ist er doch mit dem immensen Wissen von Google über die Welt gefüttert worden. Ein Konkurrenzkampf künstlicher Intelligenzen scheint damit programmiert.

Zwei unterschiedliche Modelle

Neben dem Google Assistant pries das Unternehmen auch die Kamera des Smartphones als die "beste" an, die es jemals in einem Smartphone gegeben habe. Der Konzern lockt die Nutzer zudem mit einem unbegrenzten Online-Speicherplatz und ultraschneller Ladeleistung.

Die Geräte sind mit einem 5-Zoll-Bildschirm oder einem 5,5-Zoll-Bildschirm erhältlich. US-Kunden können das Smartphone für 649 Dollar (579 Euro) bekommen, das entspricht ungefähr dem Preis der jüngsten iPhone-Modelle. Die Vorbestellungen begannen am Dienstag außer in den USA auch in Deutschland, Australien, Kanada und Großbritannien. Erhältlich sind die Modelle "Pixel" und "Pixel XL" in Deutschland dann ab dem 20. Oktober.