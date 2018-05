Die Krankenkassen klagen über hohe Ausgaben. Für viele Leistungen müssen die Versicherten dennoch selber aufkommen. Verbraucherschützer kritisieren das - und sehen den Staat in der Pflicht.

Von Günter Marks, tagesschau.de

Den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland geht es gut. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten sie einen Überschuss von 3,15 Milliarden Euro. Die Reserve wuchs auf einen Rekord von 19,2 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund ist es oftmals nicht klar, warum manche medizinischen Kosten komplett von der Krankenkasse übernommen werden, andere immer häufiger nur von einer Zusatzversicherung und wieder andere alleine von den Patienten getragen werden müssen.

Ein Beispiel sind die individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), von denen der Medizinische Dienst der Krankenkassen gerade erst viele als nutzlos und gefährlich einstufte. Vor allem geht es aber um Leistungen wie Zahnersatz oder auch Zuzahlungen zu Medikamenten.

Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnt davor, die Versicherungsleistungen der Krankenkassen immer weiter zu reduzieren. "Es kann nicht sein, dass man den Leistungsumfang zurückfährt und im Gegenzug dann manchen Verbrauchern Leistungen für zusätzliche Zahlungen anbieten lässt", sagt er im Gespräch mit tagesschau.de.

"Der Staat muss unterstützen"

"Wenn lediglich eine Grundversorgung das Ziel der gesetzlichen Krankenkassen ist und Leistungen darüber hinaus nur noch von privaten Versicherungen übernommen werden können, dann muss der Staat unterstützen", sagt Grieble. Es könne nicht sein, dass zum Beispiel chronisch kranke Patienten keine Versicherungen bekommen, nur weil den Unternehmen das Risiko zu groß oder der Beitrag für den Versicherungsnehmer zu hoch sei.

In solchen Fällen müsse der Staat dieses höhere Risiko übernehmen, das auf die gesundheitliche Beeinträchtigung zurückgeht, sagt Grieble. Dann könnten private Versicherer Verträge anbieten und Verbraucher die Beiträge dafür auch bezahlen.

Ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich

Mehr als 71 Millionen Menschen in Deutschland sind gesetzlich versichert. Das sind ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung. Insgesamt 110 verschiedene gesetzliche Krankenkassen gibt es, die sich einen Wettlauf um die Kunden liefern. Die Kassen stehen unter dem Druck des Wettbewerbs. Das ist vom Gesetzgeber so gewollt. Dadurch verspricht er sich, die Preise - also die Beiträge - für die Kunden niedrig zu halten. "Aber es gibt die Pflicht zur verbrauchergerechten Versorgung", entgegnet Grieble von der Verbraucherzentrale.

Wie die gesetzlichen Krankenkassen ihren Zweck der Versorgung erfüllen müssen, haben sie klar formuliert. Es gehe darum, "dass die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen und dass sie das Maß des Notwendigen nicht überschreiten dürfen". So steht es in einem Faktenblatt des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV) aus dem Jahr 2017.

Leistungskatalog für Krankenkassen

Wer entscheidet, was von den Kassen übernommen wird? Laut GKV werden die ambulante Leistungen der Krankenkassen über einen formalen Ablauf beschlossen. "Verantwortlich dafür ist ein Expertengremium, der 'Gemeinsame Bundesausschuss' (G-BA)", sagt Ann Marini vom GKV. Dieser Ausschuss gebe den Leistungskatalog für die gesetzlichen Krankenkassen heraus und entscheide auf Basis von wissenschaftlichen Studien. Wenn eine neue Leistung vom G-BA beschlossen sei, stehe sie künftig als Sachleistung für gesetzlich Versicherte zur Verfügung. "Die Entscheidungen des G-BA sind Mehrheitsentscheidungen", so Marini.

Aber auch Marini zufolge gibt es Möglichkeiten, die Prozesse im Gesundheitssystem zu optimieren. "Was die Ausgaben für die Gesundheit angeht, liegen wir im internationalen Vergleich im oberen Drittel. Was die Leistungen angeht, befinden wir uns jedoch nur im Durchschnitt", sagt sie.

Gemeinsamer Bundesausschuss Der "Gemeinsame Bundesausschuss" (G-BA) ist durch den Gesetzgeber ermächtigt, in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu bestimmen.



Das Gremium setzt sich aus 13 Mitgliedern zusammen - neben einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern benennt der GKV fünf Mitglieder, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zwei Mitglieder, die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ebenfalls zwei Mitglieder, und ein Mitglied wird von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) benannt. Zusätzlich gibt es eine Patientenvertretung. Sie besitzt jedoch kein Stimmrecht.



Der G-BA tagt ein bis zwei Mal monatlich in öffentlicher Sitzung und holt Meinungen und Stellungnahmen von unterschiedlichen Institutionen ein, beispielsweise von pharmazeutischen Unternehmen, dem Robert Koch-Institut, Heilberufkammern, der Strahlenschutzkommission oder von wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln und das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen in Berlin liefern Expertisen zu.

Kosten durch Doppeluntersuchungen

Marini sieht Einsparmöglichkeiten vor allem in dem Bereich der ärztlichen Behandlung. Am Übergang zwischen niedergelassenen Ärzten und der Versorgung im Krankenhaus gebe es Probleme. Den Übergang bezeichnet sie als "starre, historisch gewachsene Grenze". Viele Untersuchungen würden von Ärzten doppelt durchgeführt - erst vom Hausarzt und nach einer Überweisung vom Facharzt unter Umständen dann noch einmal. "Das alles bezahlen die Krankenkassen", so Marini.

Genaue Zahlen zu den Kosten durch Doppeluntersuchungen gebe es nicht. Studien würden jedoch zeigen, dass sich das System durchaus effizienter und effektiver gestalten ließe, sagt Marini.

Möglichkeiten der Digitalisierung

Sparoptionen sehen Marini und Grieble unter anderem auch in der Beratung und Information. Als Beispiel nannten beide die Möglichkeiten der Digitalisierung. Manche Kunden würden darauf bestehen, einen persönlichen Ansprechpartner in einer Filiale zu haben, sagte Marini. Anderen würde es reichen, ihre Geschäfte mit der Kasse online abzuwickeln. "Jede Krankenkassen versucht, die eigene Verwaltung sowie Service- und Versichertenberatung kostengünstig aufzustellen", so Marini. Das sei ein laufender Prozess.

Peter Pick, Medizinischer Dienst Bund der Krankenkassen, zur Bedeutung von IGel-Zusatzleistungen

tagesschau24 15:00 Uhr , 03.05.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-400221~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 03. Mai 2018 um 15:00 Uhr.