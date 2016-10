"Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte" - Wirtschaftsminister Gabriel hat die Führung der Deutschen Bank massiv kritisiert. Deren Chef Cryan hatte Spekulanten für den Kurssturz der vergangenen Woche verantwortlich gemacht.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat die Deutsche Bank in ungewöhnlich heftiger Form angegriffen und ihr Spekulantentum vorgeworfen. Die Darstellung der Bank, sie sehe sich mit ihren aktuellen Problemen als Opfer von Spekulanten, wies er zurück. "Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, dass die Bank, die das Spekulantentum zum Geschäftsmodell gemacht hat, sich jetzt zum Opfer von Spekulanten erklärt," sagte der SPD-Chef auf einem Flug nach Teheran. "Ich mache mir Sorgen um die Menschen, die dort beschäftigt sind."

Die Deutsche Bank steht unter hohem Druck. Ihr droht in den USA im Hypothekenstreit eine Strafe von 14 Milliarden Dollar. Nachdem einige Hedgefonds Geld bei der Bank abgezogen hatten, fiel die Aktie am Freitag auf ein Rekordtief. Das Bundesfinanzministerium hatte vergangene Woche einen Bericht der "Zeit" zurückgewiesen, wonach die Regierung an Rettungsplänen für die Deutsche Bank arbeite.

Auf der Suche nach Chancen für deutsche Unternehmen

Der Vizekanzler wird bis Dienstag in der iranischen Hauptstadt Teheran sein, um Chancen für die deutsche Wirtschaft auszuloten. Nach der Beilegung des Atomkonflikts hat sich dort ein jahrelang abgeschotteter Markt mit 80 Millionen Menschen geöffnet. Nachholbedarf gibt es in fast allen Bereichen des Landes: Öl- und Gasförderung, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Luftverkehr, Pharma- und Ernährungssektor sowie erneuerbare Energien.

Gabriel wollte bei seinem Besuch auch die Menschenrechtslage in dem Land und den Syrien-Konflikt ansprechen. Ob es zu einem Treffen mit Präsident Hassan Ruhani kommt, ist noch unklar. Gabriel war im Juli 2015 nach der Unterzeichnung des Atomabkommens als erster westlicher Politiker in Teheran. Seine jetzige Reise war ursprünglich für Anfang Mai geplant, doch der Minister musste sie wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen.