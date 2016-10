Eurowings nach dem Streik Alles wieder normal

Bei Eurowings läuft der Flugbetrieb nach dem Streik wieder normal - so ein Sprecher der Lufthansa-Billigtochter. Am Donnerstag waren wegen des Ausstandes bei den Teilgesellschaften Eurowings und Germanwings 393 von 551 geplanten Flügen ausgefallen.

Der Flugbetrieb bei Eurowings läuft am Tag nach dem Streik wieder nach Plan. Das teilte ein Sprecher der Lufthansa-Billigtochter mit. Hilfreich sei, dass die Flugzeuge immer abends zu ihrer Heimatbasis zurückkehrten. Dadurch seien die Maschinen und Mitarbeiter am Morgen genau an den Standorten gewesen, an denen sie gebraucht werden.

Durch den Streik der Flugbegleiter am Donnerstag waren bei den Teilgesellschaften Eurowings und Germanwings 393 von 551 geplanten Flügen ausgefallen.Der Eurowings-Personalgeschäftsführer Jörg Beissel kritisierte, die Flugbegleitergewerkschaft UFO habe bei der Auseinandersetzung jedes Maß verloren. Bei Eurowings sei der Streikaufruf auf eine geringe Resonanz gestoßen, der Schaden bei Germanwings sei weit größer. Beissel warf UFO vor, dort mit einer konstruierten Streik-Begründung gearbeitet zu haben.

Neue Gespräche, neue Streiks

Heute soll es neue Gespräche zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft ver.di geben. Sie vertritt ebenfalls einen Teil der Kabinenbeschäftigten. Ver.di fordert sieben Prozent mehr Geld, "also ein Prozent pro Jahr ohne Vergütungserhöhung", sagte das ver.di-Vorstandsmitglied Christine Behle.

Die Gewerkschaft UFO hat für die kommende Woche zwei neue Streiktage angekündigt.