Bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings sind die Tarifgespräche für das Kabinenpersonal gescheitert. Die Gewerkschaft Ufo ruft die Beschäftigten nun zum Streik ab Donnerstag auf. Bis 18 Uhr will Ufo weitere Details mitteilen.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo ruft bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings nach dem Scheitern der jüngsten Tarifverhandlungen für Donnerstag zum Arbeitskampf auf. Streikdetails sollen nach Angaben von Ufo bis 18 Uhr bekanntgegeben werden.

Zuvor war in einer nächtlichen Marathonsitzung auch der letzte Einigungsversuch zwischen der Eurowings-Spitze und den Arbeitnehmervertretern gescheitert. Die von Eurowings angebotene Schlichtung habe nicht die zuvor vereinbarten Punkte enthalten, erklärte Ufo. Ein Gegenvorschlag der Flugbegleiter, der Arbeitskämpfe dauerhaft vermieden hätte, sei unbeantwortet geblieben.

"Wir müssen davon ausgehen, dass es sich dabei um eine bloße Verzögerungstaktik handelt", sagte Ufo-Verhandlungsführerin Sylvia De la Cruz. Deshalb werde nun gestreikt. Ein Sprecher von Eurowings äußerte Unverständnis: "Wir sind Tag und Nacht gesprächsbereit."

Tarifstreit um Gehälter und Arbeitsbedingungen

In dem Tarifstreit geht es um die Gehälter und Arbeitsbedingungen der rund 400 Flugbegleiter der in Düsseldorf sitzenden deutschen Fluggesellschaft Eurowings GmbH, die 23 von bislang 90 Mittelstreckenjets der expandierenden Lufthansa-Billigplattform Eurowings betreibt. Es ist unklar, ob Ufo in der Belegschaft die Mehrheit vertritt, da auch die DGB-Gewerkschaft ver.di dort Mitglieder organisiert.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 26. Oktober 2016 um 10:00 Uhr.