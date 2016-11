Umbuchen, ausweichen, warten: Bei Eurowings ist das Kabinenpersonal in einen ganztägigen Streik getreten. An den Standorten Düsseldorf und Hamburg wurden zahlreiche Flüge gestrichen. Morgen müssen sich Flugreisende auf noch mehr Ausfälle einstellen: Dann streiken die Lufthansa-Piloten.

Das Kabinenpersonal der Lufthansa-Billigtochter Eurowings ist am Morgen an den Standorten Hamburg und Düsseldorf in einen ganztägigen Streik getreten. An den beiden Flughäfen seien die Beschäftigten zwischen 5.00 Uhr und 20.00 Uhr zum Arbeitskampf aufgerufen worden, teilte die Gewerkschaft ver.di in Berlin mit.

Am Flughafen Düsseldorf wurden nach Angaben eines Sprechers bisher 52 von 94 Verbindungen gestrichen. In Hamburg wurden sieben von 20 startenden Maschinen und sieben von 20 landenden Maschinen abgesagt, sagte eine Sprecherin des dortigen Flughafens. Der Streik habe im Ganzen aber "kaum Auswirkungen" auf den Flugbetrieb dort.

Ein Eurowings-Sprecher kritisierte ver.di für den Streikaufruf. Die Verhandlungen seien "weit vorangeschritten" und von ver.di "nicht für gescheitert erklärt" worden.

Die Gewerkschaft und das Unternehmen streiten seit geraumer Zeit ums Geld und weitere Verbesserungen für das Kabinenpersonal. Auch die Verhandlungen der Linie mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO verlaufen schwierig. Hier war ein Streik im Oktober aber nach Angaben von Eurowings auf wenig Resonanz gestoßen.

Mittwoch kommt es dicker

Am Mittwoch könnte es für Flugreisende noch schlimmer kommen. Dann wollen die Piloten des Eurowings-Mutterkonzerns Lufthansa streiken, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ankündigte. Betroffen seien Lang- und Kurzstreckenverbindungen, die in Deutschland zwischen 0.00 Uhr und 23.59 Uhr starten sollten. Die Fluggesellschaft betonte, dass Flüge, die von Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, SWISS und Brussels Airlines durchgeführt werden, von den Streiks nicht betroffen seien und normal verkehren sollen.

Dieses Mal geht es ausschließlich um die Tarifgehälter von etwa 5400 Piloten der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Tochtergesellschaft Germanwings.

Die Piloten verlangen Tariferhöhungen von 22 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren. Das entspreche einer jährlichen Steigerung von rund 3,66 Prozent. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren. Beim neuerlichen Ausstand der Lufthansa-Piloten handelt sich um den 14. Streik in der laufenden Tarifauseinandersetzung.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. November 2016 um 09:00 Uhr.