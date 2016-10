Die für diese Woche geplanten Streiks bei Eurowings finden nicht statt. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO sagte die Ausstände ab. Stattdessen soll in den Verhandlungen mit der Billigtochter von Lufthansa ein neuer Verhandlungsansatz getestet werden.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO sagt die für diese Woche angekündigten Streiks bei der Fluggesellschaft Eurowings ab. Die beiden zuvor geplanten Ausstände bei der Lufthansa-Billigtochter sollten nicht mehr stattfinden, schrieb UFO in einem Brief an die Eurowings-Mitarbeiter, aus denen Nachrichtenagenturen zitieren. Die Gewerkschaft schlägt demnach dem Eurowings-Vorstand vor, unter der Leitung des früheren Schlichters Matthias Platzeck mit den Verantwortlichen eine Einigung zur weiteren Vorgehensweise zu versuchen. UFO wolle einen neuen Verhandlungsansatz versuchen, bestätigte UFO-Vorstand Nicoley Baublies.

Streit um Geld und Arbeitsbedingungen

In der Nacht zuvor waren Gespräche mit Eurowings-Vertretern über eine mögliche Schlichtung gescheitert. Der Konflikt zwischen UFO und den Eurowings schwelt bereits seit drei Jahren. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter.

Die Gewerkschaft hatte bereits am vergangenen Donnerstag den Flugbetrieb bei Eurowings und Germanwings weitgehend lahmgelegt, 400 Flüge fielen aus. Von dem Streik an mehreren deutschen Flughäfen waren 40.000 Passagiere betroffen.

