Es ist geht um Baggern oder Bewahren. Die Protagonisten: dicke Pötte und ein seltenes Kraut namens Schierlings-Wasserfenchel. Heute beendet das Bundesverwaltungsgericht die Verhandlung zur Elbvertiefung. Über einen Sreit um Tiefgang.

Von Marc Leonhard, tagesschau.de

Am Containerterminal Burchardkai im Hamburger Hafen laufen längst die Vorbereitungen: Im Frühjahr soll dort das erste Mal ein Frachter mit einer Kapazität von 20.000 Standardcontainern festmachen. Für den großen Gast stehen Kräne mit langen Auslegern und großer Hubhöhe bereit, damit alle Stahlboxen erreicht und entladen werden können.

Und genau die Anzahl der Stahlboxen ist das Problem: Sehr große Schiffe können den Hamburger Hafen nur in kleinem Zeitfenster rund um das Hochwasser ansteuern - und selbst dann nicht voll beladen. Darum wollen die Stadt und der Bund die Elbe erneut ausbaggern. Dann sollen Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 13,5 Metern unabhängig von Ebbe und Flut fahren können. Tideabhängig sollen dann sogar noch Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 14,5 Metern die Elbe passieren können. Dies wären zwischen 80 Zentimeter und einem Meter mehr als bisher.

Außerdem soll die Fahrrinne stellenweise verbreitert werden, damit große Schiffe einander passieren können. Die Pläne dafür liegen schon lange in den Schubladen, doch derzeit gilt ein Baustopp.

Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Elbvertiefung in Hamburg

"Ein Drama für die Elbe"

Grund dafür dass es nicht weiter geht, ist ein Rechtsstreit vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Tausende Seiten Akten brachte der Fall schon mit sich. Das Verfahren zieht sich bereits seit mehr als vier Jahren hin.

2012 klagten die Umweltschutzverbände BUND und Nabu gegen Ausbaggerung und Verbreiterung. Sie befürchten massive ökologische Verschlechterungen für den Fluss und sehen zahlreiche Verstöße gegen Arten- und Naturschutzrecht. Ein Problem sind Störungen in der Sauerstoffversorgung des Wasser, die auf die 1999 abgeschlossene achte Elbvertiefung zurückgeführt werden. Die Umweltschützer argumentieren zudem, dass die durch die Ausbaggerung verursachte höhere Fließgeschwindigkeit des Flusses der Uferbereich geschädigt, Pflanzen gefährdet sowie mehr Salz und Schlamm in den Fluss gespült werde.

Als eine Art Aushängeschild dient dabei der Schierlings-Wasserfenchel, der auf der Roten Liste gefährdeter Pflanzen steht. Oenanthe conioides, wie der Doldenblütler auf lateinisch heißt, lebt in der ökologischen Nische des Süßwasser-Gezeitenbereichs und kommt weltweit nur in der Region Hamburg vor. Nach Ansicht der Umweltschützer würde die Ausbaggerung den Schierlings-Wasserfenchel noch stärker gefährden.

"Wir wollen verhindern, dass der Fluss weiter malträtiert wird", sagte der Präsident des Nabu Deutschland, Olaf Tschimpke, in Leipzig. Eine Niederlage vor Gericht wäre ein "Drama für die Elbe".

Wirtschaft sorgt sich um Arbeitsplätze

Mit Umweltschutzaspekten wirbt auch die Hamburger Hafenwirtschaft - allerdings für die Ausbaggerung. Weil der Hamburger Hafen so weit im Landesinneren und nah an den Märkten in Mittel- und Osteuropa liege, spare der Seetransport bis Hamburg etliche Straßen- oder Schienenkilometer. Und Seetransport sei schließlich viel umweltfreundlicher als Lkw-Verkehr. Die gute Anbindung an das Schienennetz ist ein großer Vorteil Hamburgs. Jeden Tag erreichen mehr als 200 Güterzüge die Hansestadt - damit ist sie der größte Eisenbahnhafen in Europa.

Zentrales Argument der Stadt und der Hafenbetriebe für die "Fahrrinnenanpassung", wie die Elbvertiefung offiziell heißt, sind aber die mehr als 150.000 Arbeitsplätze, die direkt und indirekt am größten Hafen des Landes hängen. Deutschlands Export-Chancen seien in Gefahr wenn die größten und damit kosteneffizientesten Schiffe den Hafen nicht mehr ohne größere Probleme erreichen könnten.

Container sind im Seeverkehr das Maß aller Dinge - Blick auf den Containerterminal Burchardkai im Hamburger Hafen. (Archiv)

Von den großen "Pötten" kommen immer mehr - nach Angaben der Hamburger Hafen und Logistik AG liefen im ersten Halbjahr dieses Jahres 97-mal Schiffe mit einer Kapazität von mindestens 14.000 Standardcontainern (TEU - twenty-foot equivalent unit) ein. Dies seien 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, so die HHLA.

Da die Schiffe Hamburg nicht voll beladen erreichen können, müssen zuvor anderswo Container abgeladen werden. Das gleiche Verfahren gilt beim Verlassen von Deutschlands "Tor zur Welt". Die teilbeladenen Containerschiffe müssen in andere Häfen einlaufen - das kostet Zeit und Geld.

Die Konkurrenz schläft nicht

Der Trend zu immer größeren Schiffen ist der jahrelangen Schifffahrtskrise und den damit verbundenen Anstrengungen für Effizienzsteigerungen geschuldet. Zudem fusionieren Reedereien oder schließen sich zu Allianzen zusammen. Damit können sie auch besser Druck auf die Hafenstädte ausüben.

Die größten europäischen Konkurrenten für Hamburg sind das niederländische Rotterdam und das belgische Antwerpen. Beide Häfen konnten ihren Containerumschlag in den vergangenen Jahren steigern bzw. zumindest auf ähnlichem Niveau halten. In Rotterdam, dem größten Hafen in Europa, wurden 2013 rund 11,6 Millionen TEU, 2014 und 2015 dann sogar 12,2 Millionen TEU umgeschlagen. In Antwerpen waren es 2013 8,57 Millionen TEU, 2014 8,96 Millionen TEU und 2015 sogar 9,6 Millionen Standardcontainer.

"Eine Gefahr für den Standort"

In Hamburg drehte sich der Trend im selben Zeitraum. 2013 wurden im Hafen 9,46 Millionen TEU be- und entladen, 2014 waren es sogar 9,72 Millionen TEU. Im vergangenen Jahr fiel der Umschlag dann auf 8,82 Millionen TEU. Für dieses Jahr deutet sich eine Stagnation an.

Diese Entwicklung sei auch auf die wirtschaftlichen Krisen in Russland und China zurückzuführen, sagte HHLA-Sprecher Hans-Jörg Heims zu tagesschau.de. "Aber auch verzögerte Infrastrukturentscheidungen wie die Elbvertiefung sind eine Gefahr für den Standort." Gleichzeitig warnte er vor Abgesang. Der Hamburger Hafen sei nach wie vor einer der modernsten Güterumschlagsplätze weltweit mit einem großen Angebot an spezialisierten Terminals.

Die Elbvertiefung betrifft etwa 130 Kilometer des Flusses zwischen Hamburg und der Mündung in die Nordsee.

Und Wilhelmshaven?

Keine direkte Bedrohung, aber mit einer positiven Entwicklung zumindest ein weiterer Konkurrent ist der einzige deutsche Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven. Der JadeWeserPort mit seinem griffigen Slogan "No Tide. No Limits" konnte das Containergeschäft 2015 mit rund 426.700 TEU deutlich ausbauen. Das ist weit entfernt von Hamburg, aber deutlich mehr als 2014 mit 67.000 Standardcontainern. Zahlen aus dem laufenden Jahr wollte der Betreiber Eurogate auf tagesschau.de-Anfrage nicht nennen.

Die Entscheidung über eine Ausbaggerung fällt aber weder in Rotterdam, Antwerpen oder Wilhelmshaven, sondern in Leipzig. Sowohl die Stadt als auch die Umweltschützer zeigten sich zuletzt optimistisch. Und auch die Hamburger Hafenwirtschaft wartet gespannt auf das Bundesverwaltungsgericht. "Wir hoffen, dass die Richter in Leipzig nach gründlicher Beratung mit einer Entscheidung endlich Klarheit in der Sache schaffen," betonte HHLA-Sprecher Heims.

Die Unternehmen setzen vor allem auf Planungssicherheit. Die HHLA setzt auf jeden Fall auf den Trend zu größeren Schiffen: Drei weitere Containerbrücken, so heißen die Kräne im Fachjargon, für den Terminal Tollerort sind bereits bestellt. Sie sollen ab Ende 2017 Stahlkisten verladen - unabhängig davon, wie tief die Fahrrinne dann ist.

Elbvertiefung Die Elbe zählt zu den wichtigsten Wasserstraßen Deutschlands. Für die Schifffahrt bedeutsam ist vor allem das rund 130 Kilometer lange Stück zwischen der Nordsee und Hamburg.

Die Elbe wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts bereits sechsmal den Anforderungen der Schifffahrt angepasst, zuletzt 1999. Diesmal will Hamburg den Fluss so ausbaggern, dass auf ihm Schiffe mit einem Tiefgang von 13,5 Meter unabhängig von Ebbe und Flut fahren können. Tideabhängig soll die Elbe für Schiffe mit einem Tiefgang von maximal 14,5 Metern passierbar gemacht werden.

Mit der jetzt anstehenden Vertiefung werden voraussichtlich 38 Millionen Kubikmeter Baggergut anfallen. Der weitaus größte Teil davon soll verbaut werden, um in der Elbmündung mit Unterwasserwällen die Versandung der Fahrrinne zu verringern. Maximal zwölf Millionen Kubikmeter dürfen in der Elbmündung verklappt, also ins Wasser gekippt werden.