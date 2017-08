Im Skandal um mit Fipronil belastete Eier haben die niederländischen Behörden zwei Verdächtige festgenommen. Ihnen wird eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch den Einsatz von Fipronil in Ställen von Legehennen vorgeworfen.

Die niederländischen Behörden haben im Zusammenhang mit dem Skandal um insektizidbelastete Eier zwei Personen festgenommen. Die Männer stünden im Verdacht, illegal Insektengift in Ställen von Legehennen eingesetzt zu haben, teilten die Behörden mit. Ihnen wird eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorgeworfen, außerdem der Besitz verbotener Substanzen.

Berichten zufolge soll es sich bei den Festgenommenen um zwei Führungskräfte des Unternehmens handeln, das im Zentrum des Falls steht und verbotenerweise das Insektizid zum Reinigen von Hühnerställen benutzt haben soll. Alle rund 180 niederländischen Eierproduzenten, bei denen mit Fipronil belastete Eier gefunden wurden, waren Kunden der Firma. Nach Angaben der niederländischen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Manager nach einer Durchsuchung ihrer Wohnungen in der Nähe von Utrecht festgenommen.

Was ist Fipronil?

tagesschau24 11:00 Uhr, 08.08.2017, Nea Matzen, NDR







Durchsuchungen in zwei weiteren Unternehmen

Außerdem wurden Büros von zwei anderen Unternehmen durchsucht, die als Zulieferer in den Eier-Skandal verwickelt gewesen sein sollen. Dabei wurden auch Bankunterlagen und Computer beschlagnahmt.

In den Niederlanden gab es den Behördenangaben zufolge Durchsuchungen an insgesamt acht Orten. Auch in Belgien gab es eine Reihe von Durchsuchungen. Die Ermittlungen waren zwischen den Strafverfolgungsbehörden beider Länder abgestimmt.

Nach Angaben des niederländischen Bauernverbandes beträgt der durch den Eier-Skandal entstandene Schaden für die Geflügelhalter mindestens 150 Millionen Euro.

Millionen Eier aus Supermärkten zurückgeholt

In beiden Ländern werden Dutzende Hühnerfarmen verdächtigt, mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier ausgeliefert zu haben. Millionen Eier sind deswegen aus den Supermärkten zurückgeholt und vernichtet worden, unter anderem in Deutschland.

Unterdessen weitet sich der Skandal bis nach Großbritannien aus. Es seien 700.000 betroffene Eier importiert worden - also etwa 33 Mal so viel wie bislang vermutet. Das teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit (FSA) in London mit. In ersten Schätzungen waren die Experten noch von 21.000 Eiern ausgegangen. Eine Gefahr für die Gesundheit hält die Behörde für "sehr unwahrscheinlich". Etwa 85 Prozent der im Vereinigten Königreich verzehrten Eier stammen aus dem eigenen Land.

Fipronil wird gegen Zecken, Flöhe und Läuse eingesetzt. Da es für Menschen gesundheitsgefährdend ist, darf es nicht Betrieben eingesetzt werden, deren Erzeugnisse in menschliche Nahrungskette gelangen. Berichte, dass wegen der Eier jemand erkrankt ist, liegen bislang nicht vor.