Fachkräfte für E-Commerce Online-Handel als Ausbildungsberuf

Amazon und Zalando machen es sowieso, aber auch immer mehr herkömmliche Unternehmen bieten ihre Ware im Netz an: Der Online-Handel boomt. Seit heute gibt es auch eine Ausbildung dafür.

Von Dalia Antar, SWR

Produkt wählen, in den Warenkorb legen, bestellen - fertig: Kunden nutzen das Internet als Einkaufsladen mit großer Selbstverständlichkeit. Bislang sorgten vor allem Autodidakten und Quereinsteiger, die mit Fortbildungen im E-Commerce die wichtigsten Abläufe kannten, für eine reibungslose Bestellung. Fachpersonal ist in dieser Branche rar - ein unbefriedigender Zustand für Mitarbeiter und Unternehmen.

Denn in den Ausbildungsordnungen von Groß- und Einzelhandelskaufleuten kommt das Thema Online-Handel nicht vor. Bis jetzt: Ab 1. August werden Fachleute für den E-Commerce ausgebildet. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung ist es der erste neue kaufmännische Ausbildungsberuf seit zehn Jahren.

Gute Noten in Mathe, Deutsch und Englisch von Vorteil

Die Fachkräfte im E-Commerce werden dringend gebraucht. Auch stationäre Unternehmen, die zunächst ohne Online-Marktplatz ihre Produkte verkauften, entdecken sich zunehmend als Multi-Channel-Unternehmer und bieten ihre Ware auch im Netz an. Dort steckt viel Wachstumspotential: Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet, dass der Online-Handel 2018 um rund zehn Prozent auf 53,4 Milliarden Euro zulegen wird. In Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen Verbänden hat der HDE das Konzept für die neue Ausbildung ausgearbeitet.

Eines der Unternehmen, die zum 1. August Lehrlinge im E-Commerce ausbilden, ist der rheinland-pfälzische Baumarktriese Hornbach. Auf die zwei zu besetzenden Ausbildungsplätze in Neustadt an der Weinstraße hätten sich viele Bewerber gemeldet, sagt Pressesprecher Florian Preuß. "Wir wollten junge Menschen finden und ausbilden, die mit digitalen Inhalten groß geworden sind, für die es selbstverständlich ist, online zu recherchieren und für die Online-Shopping Normalität ist", sagt er.

Die beiden Lehrlinge werden dual ausgebildet - sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule in Landau. Gute Noten in Mathe, Deutsch und Englisch sind laut Handelsverband für eine erfolgreiche Bewerbung als Kauffrau oder Kaufmann im E-Commerce von Vorteil.

"Die Resonanz ist sehr positiv"

Für die dreijährige duale Ausbildung ist kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben. Gefragt sind neben analytischem sowie kaufmännischem Verständnis aber auch Kommunikationsfähigkeit und Kontaktbereitschaft, heißt es auf der Seite "Berufenet" der Arbeitsagentur. Auf dem Lehrplan stehen klassische Themen wie Kaufverträge und Rechnungswesen, aber auch Online-Shops einrichten, Produkte gewinnbringend verkaufen und mit Kunden kommunizieren. Grundsätzlich können E-Commerce Kaufleute dort arbeiten, wo eine Firma einen Online-Shop betreibt, das heißt sowohl im Einzel-, Groß- und Außenhandel, aber auch bei Touristik- oder Logistikunternehmen.

Bevor ein Betrieb allerdings Kaufleute im E-Commerce ausbilden kann, prüft die Industrie- und Handelskammer, ob die Ausbilder und der Betrieb geeignet sind. "Wenn ein Unternehmen eine Ausbildung ermöglichen möchte, fahren wir hin", sagt Ayten Yasar, Ausbildungsberaterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz. "Kann er die Lerninhalte vermitteln? Zum anderen braucht der Ausbilder Berufserfahrung im E-Commerce und einen Ausbilderschein, das ist die berufs- und arbeitspädagogische Ausbildung." Den Schein könnten Unternehmen aber unter Umständen innerhalb von sechs Monaten nachreichen.

Der Handelsverband ist mit dem Interesse der Unternehmen und Bewerber für den neuen Ausbildungsberuf zufrieden. "Die Resonanz ist sehr positiv", sagt Hauptgeschäftsführer Stefan Genth vom Handelsverband Deutschland. Man gehe davon aus, dass am 1. August rund 1000 Auszubildende ihre Ausbildung beginnen. Und es wird schon weiter getüftelt: Der HDE plant bereits den Abschluss Fachwirt im E-Commerce.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 01. August 2018 um 07:41 Uhr.