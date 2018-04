Der neue Deutsche-Bank-Chef Sewing hat seine Mitarbeiter auf schwere Zeiten eingeschworen: Er werde "harte Entscheidungen treffen und umsetzen". Die Bank müsse ihre "Jägermentalität" zurückgewinnen.

Erneuter Führungswechsel bei der Deutschen Bank nach nur knapp drei Jahren: Vize-Vorstandschef Christian Sewing rückt an die Spitze des größten deutschen Geldhauses und löst damit John Cryan ab.

"Nichts zum Ausruhen"

Sewing schwor in einer Nachricht seine Mitarbeiter auf schwere Zeiten ein: Er werde "harte Entscheidungen treffen und umsetzen". Weiter schrieb er: "Mit Blick auf die Erträge müssen wir unsere Jägermentalität zurückgewinnen, uns in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen", schrieb er. "Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können", heißt es in der Mitteilung weiter.

"Wir werden deshalb genau analysieren, wie wir uns in dem schwierigen Marktumfeld aufstellen wollen." Das Institut wolle sich in bestimmten Bereichen verstärken, sich aber aus Geschäftsfeldern zurückziehen, in denen nicht ausreichend rentabel gearbeitet werden könne, schrieb Sewing.

Nur "solide" reicht nicht

Deutschlands größte Bank müsse schneller und klarer entscheiden und besser zusammenarbeiten. Der Start ins Jahr 2018 sei solide gewesen, "aber 'solide' darf nicht unser Anspruch sein". Es sei selbstverständlich, dass das Geldhaus wieder profitabel sein müsse.

Sewing übernahm gestern mit sofortiger Wirkung den Chefposten vom bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan. Der Westfale ist seit über 25 Jahren bei der Deutschen Bank und gilt als bestens vernetzt. Als Chef der internen Revision und Risikomanager hatte er auch Gelegenheit, den Investmentbankern auf die Finger zu schauen.

Wechsel an der Spitze: Christian Sewing (re.) löst John Cryan als Vorstandvorsitzender der Deutschen Bank ab.

Sewing soll Bank in "neue Ära" führen

Bislang verantwortete Sewing den Unternehmensbereich Privat- und Firmenkunden. Der Aufsichtsrat sei überzeugt, dass es ihm gelingen werde, die Bank erfolgreich in eine "neue Ära" zu führen, sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 09. April 2018 um 05:00 Uhr in den Nachrichten.