Der mögliche Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank kommt zu einem merkwürdigen Zeitpunkt und dürfte Großaktionäre nicht erfreuen. Doch das eigentliche Problem sitzt nicht im Vorstand.

Von Klaus-Rainer Jackisch, HR

Sollte Christian Sewing - wie Medien berichten - der neue Chef der Deutschen Bank werden, wäre das verwunderlich. Sewing, mit zuständig für das Privat- und Firmenkundengeschäft, und sein Vorstandskollege Marcus Schenk, teilweise zuständig für das Unternehmens- und Investmentbanking, wurden zwar schon vor einiger Zeit von Aufsichtsratschef Paul Achleitner als Kronprinzen in Stellung gebracht. Dass einer von ihnen John Cryan irgendwann beerben wird, stand durchaus im Drehbuch von Achleitner. Merkwürdig ist aber der Zeitpunkt.

Beide gelten sowohl intern als auch bei den Großaktionären noch nicht als reif genug für den Job. Sie sind jung und erfolgreich, haben aber nach Meinung vieler Geldgeber noch nicht genug Erfahrung, um das völlig verstörte Institut zu führen und wieder auf Kurs zu bringen.

Viele Körbe bekommen

Nur so lässt sich auch erklären, dass Achleitner durch ganz Europa reiste, um bei vielen namhaften Banken nach einem Nachfolger für Cryan zu suchen. Doch alle Gefragten gaben Achleitner einen Korb. Niemand will sich auf das Risiko einlassen, bei der Deutschen Bank einzusteigen - zumal niemand weiß, wie lange Achleitners Loyalität andauert. Der ruppige Umgang mit dem jetzigen Vorstandschef zeigt, wie schnell sich das Verhältnis ändern kann.

Die deutsche Bank steckt seit Jahren in der Krise.

Mit dieser Aktion hat Achleitner aber nicht nur Vorstandschef John Cryan schwer geschadet, sondern auch den Kronprinzen Sewing und Schenk. Jetzt, da kein Externer den Karren aus dem Dreck ziehen will, ist Sewing wieder gut genug - wenn er es denn wirklich wird. Ein eindrucksvoller Neustart sieht anders aus. Die Großinvestoren werden alles andere als begeistert sein.

Schlingerkurs und keine Vision

Das zeigt aber auch: Das eigentliche Problem dieser Bank heißt Paul Achleitner. Genauso wie er seinen vorherigen Arbeitgeber, die Allianz, durch den völlig fehleingeschätzten Zukauf der damaligen Dresdner Bank ins Schlingern gebracht hat, führt Achleitner die Deutsche Bank systematisch an den Rand des Abgrunds. Seine Personalpolitik ist dabei nur eins von mehreren Fiaskos. Zu nennen ist auch der Schlingerkurs in der Ausrichtung des Instituts, eine nicht vorhandene Strategie und fehlende Vision, wohin diese Bank eigentlich soll und wo sie ihren Platz finden will.

Und nicht zu vergessen: Bei den massenhaften Betrügereien, die die Deutsche Bank in diese Situation erst gebracht haben, kann sich auch Achleitner nicht reinwaschen: Er hat als Aufsichtsratsvorsitzender immer schön die Augen zugemacht.