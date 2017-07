Der Autobauer Daimler will mehr als drei Millionen Mercedes-Benz-Fahrzeuge mit Dieselmotor nachrüsten. So soll der Stickoxid-Ausstoß gesenkt werden. Vergangene Woche waren Vorwürfe bekannt geworden, wonach Daimler Abgaswerte manipuliert haben soll.

Der unter dem Verdacht der Abgasmanipulation stehende Autobauer Daimler weitet seine Rückrufaktion auf über drei Millionen Diesel-Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz in Europa aus. Schon seit März gebe es für einige Modelle die Möglichkeit freiwilliger Service-Maßnahmen, um den Stickoxid-Ausstoß zu senken, erklärte Daimler. Um auch das Emissionsverhalten weiterer Baureihen zu verbessern, habe Daimler die Ausweitung der Maßnahmen beschlossen, hieß es.

Gesamtkosten: 220 Millionen Euro

Auf Daimler-Chef Zetsche könnten unruhige Zeiten zukommen.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen soll den Angaben zufolge in den kommenden Wochen begonnen werden. Der Autobauer investiert demnach 220 Millionen Euro, für die Kunden sollen die Maßnahmen kostenlos sein.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Daimler entschieden gegen Vorwürfe gewehrt, eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut zu haben, um den Schadstoffausstoß zu senken. Daimler soll Medienberichten zufolge in Europa und den USA zwischen 2008 und 2016 mehr als eine Million Autos mit unerlaubt hohem Schadstoffausstoß verkauft haben. Der Autohersteller versicherte am vergangenen Freitag, er arbeite "intensiv" an Maßnahmen, die Stickoxid-Emissionen bei Fahrzeugen mit den Abgas-Grenzwerten Euro 5 und Euro 6 "weiter zu reduzieren".

